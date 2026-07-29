Murió el DJ francés Kavinsky: fue autor de "Nightcall", canción principal de la película "Drive"

Los medios franceses informaron que el artista musical, productor y DJ fue encontrado muerto en su casa de París el martes por la noche. Tenía 50 años.

El DJ francés Kavinsky , conocido internacionalmente por su tema "Nightcall" , que abría la película Drive (2011) dirigida por Nicolas Winding Refn y protagonizada por Ryan Gosling , murió a los 50 años.

Los medios franceses informaron que el artista musical, productor y DJ fue encontrado muerto en su casa de París el martes por la noche (28 de julio).

La Fiscalía de París declaró en un comunicado que se ha abierto una investigación sobre la causa de su muerte, y señaló que "los servicios de emergencia no encontraron elementos sospechosos en el lugar de los hechos".

Nacido como Vincent Belorgey en París el 31 de julio de 1975, Kavinsky fue una figura clave en la escena musical electrónica French Touch, junto a grupos como Daft Punk .

Alcanzó fama mundial con su tema "Nightcall" de 2010 después de que Winding Refn lo utilizara para su película Drive de 2011, protagonizada por Gosling junto a Carey Mulligan , quien interpretaba a un doble de acción de Hollywood que trabajaba como conductor de fugas.

Kavinsky había lanzado el tema, producido por Guy-Manuel de Homem-Chriso de Daft Punk, el año anterior.

Sus vínculos con el mundo del cine precedieron al éxito de Drive gracias a su larga amistad y colaboración con el músico y DJ convertido en director Quentin Dupieux. Protagonizó, bajo su nombre real, la obra de duración media de Dupieux de 2002, Nonfilm, en la que interpreta al actor protagonista que despierta y se encuentra en un set de cine surrealista, y también apareció en el primer largometraje de Dupieux, Steak (2007), que también incluía su música.

Más recientemente, hizo un cameo en la película original francesa de Netflix, Banger junto a Vincent Cassel en el papel de un DJ hastiado.

A lo largo de su carrera, Kavinsky publicó dos álbumes: "OutRun" en 2013 y "Reborn" en 2022.

"OutRun" se creó en torno al concepto de un joven que estrella su Ferrari Testarossa rojo en 1986 y reaparece en 2006 como productor zombi. Kavinsky citó los videojuegos de los años 80, Miami Vice y las películas de Dario Argento como influencias.

Entre los compromisos musicales recientes de Kavinsky se incluyen sus actuaciones en las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Paralímpicos de París 2024, como parte de una celebración de la música electrónica francesa. Al momento de su fallecimiento, tenía previsto actuar en eventos en Francia, México y Los Ángeles en los meses siguientes.