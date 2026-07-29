Temporal extremo en Brasil: un tornado dejó varios heridos y causó graves daños cerca de Misiones

El fenómeno impactó en tres municipios de Rio Grande do Sul, con vientos de hasta 178 km/h. Ocurrió a menos de 70 kilómetros de Misiones.

Un tornado de categoría EF-1 golpeó este martes por la tarde el sur de Brasil y dejó al menos siete personas heridas , además de provocar importantes daños materiales en distintas localidades del estado de Rio Grande do Sul.

El fenómeno afectó principalmente a los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho, ubicados a menos de 70 kilómetros de la frontera con Argentina. De acuerdo con los primeros reportes, los vientos alcanzaron velocidades de entre 138 y 178 km/h.

En Giruá , la localidad más afectada, cuatro personas resultaron heridas y varias viviendas sufrieron daños de consideración. También se registraron caídas de árboles, pérdidas de animales y episodios de granizo en zonas rurales.

En Sete de Setembro , otras tres personas debieron ser trasladadas a centros de salud y al menos dos viviendas quedaron completamente destruidas. Ante la magnitud del evento, las autoridades locales desplegaron operativos con bomberos, personal sanitario y equipos de Defensa Civil para asistir a los damnificados y despejar las áreas afectadas.

Según informó la Defensa Civil estadual, el tornado estuvo asociado a una supercélula , un tipo de tormenta intensa caracterizada por corrientes de aire en rotación que pueden generar tornados, ráfagas extremas y granizo.

El organismo había emitido previamente una alerta por condiciones meteorológicas severas en la región, con previsión de lluvias acumuladas de hasta 150 milímetros en 24 horas. Además, advirtió que la inestabilidad continuará durante las próximas horas en distintas zonas del estado.

Las imágenes difundidas en redes sociales permitieron dimensionar la magnitud del fenómeno. En algunos registros se observa el embudo descendiendo desde una nube de gran tamaño, mientras que en otros se lo ve avanzando rápidamente sobre áreas rurales y zonas urbanizadas.

El episodio vuelve a poner en foco la recurrencia de eventos climáticos extremos en el sur de Brasil, una región que en los últimos años ha registrado fenómenos cada vez más intensos y frecuentes.