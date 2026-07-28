Jennifer Aniston y Peter Dinklage protagonizarán "Naughty", la nueva película dirigida por Olivia Wilde + Agregar ámbito en









Wilde, que viene del éxito de su última película como directora, The Invite, estará al frente de esta comedia navideña.

Aniston y Dinklage protagonizan la nueva comedia.

Jennifer Aniston protagonizará Naughty la nueva comedia del estudio Universal, de Olivia Wilde, interpretando a una madre soltera llamada Mallory, mientras que Peter Dinklage interpreta a Papá Noel.

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Jimmy Warden (Cocaine Bear, Borderline) escribió el guion y el libreto original. LuckyChap (la compañía liderada por Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara y Milan Popelka), Wilde y Warden producirán el proyecto.

Jennifer Aniston viene de hacer Out of My Mind (2024), drama familiar de Disney+ donde presta su voz a la voz interior de Melody, y Murder Mystery 2 (2023), una comedia de misterio y acción de Netflix coprotagonizada junto a Adam Sandler. En tanto, Peter Dinklage hizo Wicked (2024), una adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway en la que aporta su voz al personaje del Dr. Dillamond, y Roofman (2025), una comedia dramática criminal dirigida por Derek Cianfrance donde interpreta a Mitch.

De qué trata Naughy Wilde, que viene del éxito de su última película como directora, The Invite, dirige Naughty, que se centra en Mallory, cuya "única esperanza de conseguir la custodia de su hijo de su exmarido manipulador y despreciable es encontrar a Papá Noel y convencerlo de que testifique en su vista de divorcio".

El proyecto se anunció por primera vez en 2023 y se describió como una versión de la película de comedia Bridesmaids ambientada en el Polo Norte. Universal ha fijado el estreno en cines para el 5 de noviembre de 2027.

La vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de producción, Sara Scott, y la directora de desarrollo de producción, Jacqueline Garell, supervisarán el proyecto en nombre del estudio. La noticia sobre el reparto llega cuando Aniston, ganadora de un Emmy y un Globo de Oro, finaliza su etapa como productora ejecutiva y protagonista de The Morning Show con su quinta y última temporada en Apple TV. (Aniston también ganó el premio SAG-AFTRA al mejor actor por su interpretación de la presentadora de noticias Alex Levy). Por su parte, Dinklage, ganador de cuatro premios Emmy (un récord) por Game of Thrones, consiguió recientemente un papel importante en la próxima temporada de Alien: Earth de FX.