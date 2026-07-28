De qué trata la película tailandesa de acción y suspenso que se volvió tendencia en Netflix + Agregar ámbito en









Un estreno del sudeste asiático atrapó al público con una historia intensa llena de personajes únicos que atraviesan un gran conflicto.

Netflix sumó una película de acción que promete ser tu nueva favorita. Gentileza - Netflix

La llegada de nuevas producciones internacionales amplió el catálogo de Netflix con historias que exploran escenarios que la gran parte del público no conoce. Entre las propuestas más vistas apareció una película de Tailandia que te promete un rato lleno de crimen y violencia.

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Con una duración de 2 horas, la producción apuesta por una trama llena de tensión y escenas de combate, aunque también se enfoca en el lado humano del protagonista y las consecuencias de sus actos. Esa profundidad es lo que la llevó a ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma.

La ficción asiática que te va a encantar. Gentileza - Netflix De qué trata El cobrador de deudas "El cobrador de deudas" sigue la historia de Num, un hombre que recupera la libertad tras cumplir una condena en prisión. Cuando intenta comenzar una nueva etapa lejos del ambiente criminal, recibe un diagnóstico de una enfermedad terminal que cambia su panorama. Mientras enfrenta esa realidad, descubre que una organización dedicada a los préstamos ilegales sigue sometiendo a familias vulnerables mediante amenazas y violencia.

Eso lo obliga a volver al mundo que había dejado atrás, aunque esta vez con un objetivo diferente. La misión de Num ya no consiste en cobrar dinero, sino en proteger a quienes sufren los abusos de esa red delictiva. Para lograrlo, vuelve a poner en práctica las habilidades que desarrolló durante su pasado como integrante del hampa.

Dirigida por Surapong Ploensang, quien además participó del guion junto con Daew Onusa Donsawai y Pun Homchuen, la producción incorpora elementos del thriller policial con una mirada que se fija más en las consecuencias del crimen organizado y en el impacto que generan las deudas ilegales en la vida cotidiana.

Netflix: tráiler de El cobrador de deudas Netflix: elenco de El cobrador de deudas Nadech Kugimiya

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