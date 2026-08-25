Dan Stevens protagonizará la nueva serie de "RoboCop" de Prime Video + Agregar ámbito en









La nueva serie constará de ocho episodios y estará a cargo del showrunner Peter Ocko (Lodge 49) y los productores ejecutivos James Wan, Michael Clear y Rob Hackett.

RoboCop vuelve en forma de serie.

Dan Stevens, actor reconocido por las series Downton Abbey y Legion, fue elegido para participar en la nueva versión televisiva de la icónica película de 1987 RoboCop que se estrenará en Prime Video.

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Stevens interpreta al oficial de policía Alex Murphy y a su alter ego ciborg en la serie. La nueva serie de RoboCop constará de ocho episodios y estará a cargo del showrunner Peter Ocko (Lodge 49) y los productores ejecutivos James Wan, Michael Clear y Rob Hackett. El proyecto se anunció por primera vez hace tres años. La serie es una producción de Blumhouse Atomic Monster.

Dan Stevens interpreta al oficial de policía Alex Murphy y a su alter ego ciborg. La película original de RoboCop de 1987, dirigida por Paul Verhoeven, narraba la historia de un Detroit asolado por el crimen, donde un policía gravemente herido es reconstruido y convertido en un superhéroe mecánico. La película fue aclamada por su sátira sobre el mundo empresarial estadounidense. Ed Neumeier y Michael Miner, cocreadores y coguionistas de la original, también serán productores ejecutivos.

Cómo será la serie de RoboCop Según la descripción oficial de la serie: "Desde su debut en 1987, RoboCop se ha consolidado como una de las franquicias más icónicas y culturalmente significativas de la ciencia ficción. Lo que comenzó como una audaz sátira social —que combinaba acción visceral con una crítica a la avaricia corporativa, la privatización y la naturaleza de la identidad— ha resonado a través de generaciones, dando lugar a secuelas, series de televisión, videojuegos y cómics. Sus temas sobre la humanidad frente a la tecnología y las consecuencias del poder corporativo sin control resultan más relevantes hoy que nunca, lo que la convierte en la propiedad ideal para reinventarla en una nueva era televisiva".

Anteriormente se habían realizado numerosos intentos para convertir a RoboCop en una franquicia. Marvel Productions estrenó una serie de televisión animada de 12 episodios en 1988. Hubo dos secuelas cinematográficas: RoboCop 2 (1990) y RoboCop 3 (1993) . En 1994, se estrenó una serie de televisión de corta duración, y en 2001, una miniserie de acción real, RoboCop: Prime Directives. Quizás el reinicio más conocido sea la película de RoboCop de 2014, protagonizada por Joel Kinnaman.