Una entidad maligna que adopta la forma de la persona que más querés y un amor prohibido: la película de terror de Prime Video que es tendencia en redes sociales + Agregar ámbito en









La producción australiana combina horror sobrenatural, romance adolescente y una entidad que convierte el deseo en una amenaza.

La película fue dirigida por Adrian Chiarella y tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2026.

Una entidad que toma la forma de la persona que más deseás, un romance secreto y un ritual religioso que desata una amenaza sobrenatural. Esa es la combinación que propone Leviticus, una producción australiana que llegó a los cines este año y empezó a llamar la atención de los fanáticos del terror por la forma en que mezcla romance y horror psicológico.

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La película, disponible en Prime Video, fue escrita y dirigida por Adrian Chiarella y está protagonizada por Joe Bird y Stacy Clausen. El largometraje tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance en enero de 2026, dentro de la sección Midnight, y después pasó por festivales como SXSW y el Festival de Cine de Sídney. En Argentina se estrenó el 25 de junio bajo el título Leviticus: Ritual de sangre, con una duración de 88 minutos y clasificación para mayores de 17 años.

De qué trata Leviticus Naim y Ryan son dos adolescentes que empiezan a acercarse en una pequeña comunidad australiana atravesada por una fuerte influencia religiosa. Lo que empieza como un primer amor se transforma rápidamente en un conflicto cuando otras personas descubren la relación. A partir de ese momento, los protagonistas quedan expuestos a un ritual que promete "corregir" eso que su entorno considera inaceptable. El procedimiento, lejos de eliminar algo que supuestamente los posee, termina liberando una entidad sobrenatural que empieza a perseguirlos.

La criatura no es el típico demonio o fantasma: adopta la apariencia de la persona que más desea su víctima. En el caso de Naim y Ryan, esto genera una situación más que peligrosa porque el monstruo puede aparecer con el rostro del otro. Esa persona que representa seguridad, confianza y afecto puede convertirse en una amenaza mortal.

La película usa esa premisa para abordar la violencia relacionada con las terapias de conversión y la represión de la identidad sexual. El propio director explicó que tomó como punto de partida los relatos sobre rituales religiosos que se llevan a cabo para intentar expulsar supuestos demonios y buscó darle la vuelta a esa idea. En lugar de presentar al deseo como algo demoníaco, convirtió en amenaza sobrenatural al mecanismo que busca reprimirlo.

Tráiler de Leviticus Reparto de Leviticus Joe Bird como Naim Reid

Stacy Clausen como Ryan Whelan

Mia Wasikowska como Arlene Reid

Tyallah Bullock como Marnie

Ewen Leslie como Rod

Jeremy Blewitt como Hunter

Davida McKenzie como Izzie

Nicholas Hope como Deliverance Healer

Shannon Berry como Jessica

Edwina Wren como Jacky

Zahra Newman como Rita Una película de terror que no sigue las reglas tradicionales del género Leviticus usa elementos reconocibles del terror, pero los combina con una historia de amor y conflicto social. En lugar de separar el romance del horror, Chiarella los hace avanzar al mismo tiempo. El vínculo entre Naim y Ryan es eso que los acerca, pero también el punto que la entidad aprovecha para atacarlos. La producción fue realizada por Causeway Films y Salmira Productions, con NEON como distribuidora internacional. Causeway Films es también la productora detrás de títulos de terror australianos como The Babadook y Talk to Me. Con una historia que mezcla primer amor, religión, identidad y terror, Leviticus encontró una manera propia de entrar en un género acostumbrado a repetir fórmulas.