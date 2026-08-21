Dave Bautista interpretará a Kratos en la serie "God of War" de Prime Video

Será el encargado de reemplazar al actor Ryan Hurst en el papel protagonista tras la grave lesión que sufrió en el set de grabación.

Dave Bautista será el encargado de interpretar a Kratos en la serie dramática de fantasía God of War de Prime Video .

Los coproductores de la serie, Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television , se pusieron en contacto con Bautista e iniciaron conversaciones poco después de tomar la decisión de reemplazar al actor Ryan Hurst en el papel protagonista tras la grave lesión que sufrió en el set de grabación.

Hurst, quien originalmente había sido elegido para interpretar a Kratos en la adaptación del popular videojuego de PlayStation , se desgarró el bíceps mientras realizaba una acrobacia a finales de junio, cuatro meses después de haber comenzado el rodaje.

La elección de Bautista para el papel indica un posible enfoque diferente del personaje de Kratos, que ha sido objeto de un intenso debate en línea tras la primera imagen publicada en febrero.

Este mes comienzan los preparativos para el inicio de la producción a mediados de octubre en Vancouver, donde se ambienta la serie. La serie parte de cero, ya que no se utilizará ningún metraje del rodaje original. El director ganador del Emmy, Frederick EO Toye (Shogun, The Boys, Fallout), quien dirigió los dos primeros episodios con Hurst, hará lo mismo con Bautista en esta nueva entrega.

El inicio de la producción en otoño deja poco tiempo para que Bautista se prepare para interpretar el exigente papel físico de Kratos, pero se espera que su amplia experiencia como luchador profesional entre en juego, junto con el trabajo que realizó recientemente para su papel en la nueva película de Highlander, que requirió que aumentara su masa muscular.

La serie God of War, ambientada en la mitología antigua y creada por el guionista, productor ejecutivo y showrunner Ronald D. Moore, comenzó a filmarse en febrero en Vancouver con un encargo de dos temporadas, que se rodarán de forma consecutiva, tal como se mantiene el plan.

De qué trata la serie God of War

God of War narra la historia de Kratos (Bautista) y Atreus (Callum Vinson), padre e hijo, quienes emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano.

Kratos, el personaje principal de toda la franquicia, es espartano de nacimiento y un dios por naturaleza. Criado en una cultura marcial, llegó a comandar ejércitos al servicio de su patria hasta que un día hizo un pacto fatídico con Ares, el dios griego de la guerra, y perdió su alma a cambio de la victoria en la batalla. A lo largo de diez juegos de gran éxito, Kratos venció a mortales, criaturas y dioses por igual. En el proceso, se convirtió en un personaje icónico de la cultura popular, conocido por su estoicismo, sus inigualables habilidades de combate y su trágico pasado.

En God of War, la serie de acción real, su historia seguirá de cerca la trama de los dos últimos juegos, pero se enfrentará a algo nuevo: su hijo Atreus, de diez años. Esta dinámica padre-hijo marcó el inicio de un nuevo capítulo en la saga y será el eje central de la nueva serie.

Amazon Prime & PlayStation

El elenco también incluye a Mandy Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri, Danny Woodburn como Brok, Sonya Walger como Freya, Island Austin como Thrud, Ben Chapple como Magni, Louis Cunningham como Modi y Evelyn Miller como Gna.

God of War es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions, la productora de Moore.