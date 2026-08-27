El relato "Crouch End" de Stephen King será adaptado en forma de serie por Prime Video + Agregar ámbito en









El relato, considerado un homenaje a H.P. Lovecraft y que contiene varias referencias al autor, se publicó originalmente en 1980.

Llega una nueva adaptación basada en una historia de King.

Crouch End, la única historia de Stephen King ambientada en Londres será adaptada en forma de serie por Prime Video.

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Basada en el relato corto del maestro del terror publicado por primera vez en 1980 y que toma su nombre del distrito real del norte de Londres donde se ambienta, Crouch End ha recibido luz verde por Prime Video como una miniserie de seis episodios. Esta serie será la primera adaptación de King que se produzca en el Reino Unido.

La historia de Crouch End ya fue adaptado en un capítulo de la serie antológica de terror Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King se emitió en TNT en 2006.

De qué trata Crouch End Según la sinopsis: “Londres nunca duerme profundamente y sus sueños son inquietantes. Cuando la estrella de cine internacional Doris Freeman irrumpe en una comisaría londinense afirmando que extraños fenómenos están detrás de la desaparición de su marido, el inspector Ted Vetter debe investigar si dice la verdad, si podría ser una asesina o si hay algo aún más escalofriante en juego”.

El relato, considerado un homenaje a H.P. Lovecraft y que contiene varias referencias al autor, se publicó originalmente en "New Tales of the Cthulhi Mythos" y posteriormente apareció en la colección "Nightmares & Dreamscapes" de King.

La serie está siendo adaptada por Paul Tomalin (Bodies) y dirigida por Tom Shankland (Berlin Noir, The Serpent), y producida por Mammoth Screen (Hercules, The Serpent) y Fifth Season (East of Eden, Severance). Los productores ejecutivos son Tomalin, Shankland, Damien Timmer, Rebecca Keane y Ben Irving. Crouch End se une a una creciente lista de producciones originales británicas en Prime Video junto con las recientemente anunciadas Dirty y The Boys of Tommen, además de series como Bait, Clarkson's Farm, The Girlfriend, Steal, My Fault: London y Last One Laughing UK.