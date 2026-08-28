Prime Video va a estrenar el spin-off de una de sus series más exitosas: conocé los detalles + Agregar ámbito en









La nueva ficción de acción sigue a Frances Neagley, antigua integrante de una unidad especial del Ejército, en una investigación personal.

Maria Sten vuelve a interpretar a Frances Neagley, personaje que apareció por primera vez en la serie protagonizada por Alan Ritchson. Prime Video

Un spin-off del universo de Reacher llega a Prime Video. La serie tiene como protagonista a Maria Sten, quien vuelve a interpretar a uno de los personajes más importantes del título. Los ocho episodios de la primera temporada van a estar disponibles el mismo día.

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La producción amplía el universo que nació a partir de los libros de Lee Child. La historia se desarrolló específicamente para televisión y pone el foco en Neagley, una exintegrante de la Unidad 110 de Investigaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos que ahora trabaja como investigadora privada en Chicago. La fecha de lanzamiento se producirá después del final de la cuarta temporada de Reacher.

De qué trata Neagley Frances Neagley dejó atrás su etapa en el Ejército y ahora trabaja como detective privada en Chicago. Su pasado vuelve a aparecer cuando recibe la noticia de que un viejo amigo murió, en lo que parece haber sido un accidente. Desde el principio, Neagley sospecha que detrás de esa muerte hay algo más. La protagonista decide investigar por su cuenta y usa los conocimientos adquiridos durante sus años en la Unidad 110 de Investigaciones Especiales. Esa búsqueda la lleva a enfrentarse con una amenaza mucho más grande de lo que esperaba y a seguir una pista que apunta hacia una organización peligrosa.

La serie permite conocer qué pasó con el personaje después de los acontecimientos de Reacher. En la producción original, Neagley se convirtió en una de las aliadas más cercanas del protagonista. Su relación con él se construyó a partir de su paso conjunto por el Ejército y, aunque tienen personalidades muy diferentes, comparten una forma similar de analizar los problemas y enfrentarse a situaciones violentas.

El proyecto fue desarrollado por Nick Santora y Nicholas Wootton, quienes también ejercen como showrunners. Santora está vinculado directamente con Reacher, ya que también fue su showrunner, mientras que Wootton cuenta con trabajos previos en series como Scorpion y The Endgame. A diferencia de las temporadas de Reacher, que se basaron en diferentes novelas de Lee Child, Neagley parte de una historia original. El personaje, eso sí, tiene su origen en los libros del escritor británico y fue incorporado posteriormente a la adaptación televisiva.

Tráiler de Neagley Reparto de Neagley Maria Sten como Frances Neagley

como Frances Neagley Greyston Holt como el detective Hudson Riley

como el detective Hudson Riley Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle

como Renee Birdwhistle Jasper Jones como Keno

como Keno Matthew Del Negro como Pierce Woodrow

como Pierce Woodrow Damon Herriman como Lawrence Cole

como Lawrence Cole Alan Ritchson como Jack Reacher Cuándo se puede ver Neagley en Prime Video Neagley se estrena el miércoles 16 de septiembre exclusivamente en Prime Video. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios y todos van a ser publicados al mismo tiempo, por lo que los suscriptores podrán ver la temporada completa desde el día del estreno. La llegada se producirá inmediatamente después del final de la cuarta temporada de Reacher, que empezó a emitirse el 12 de agosto con tres episodios y continúa con lanzamientos semanales. La producción está a cargo de Paramount Television Studios y Amazon MGM Studios. Además de la participación de Lee Child como productor ejecutivo, el proyecto cuenta con Nick Santora, Nicholas Wootton, Don Granger, Sam Hill, Adam Higgs y Lisa Kussner entre sus productores ejecutivos.