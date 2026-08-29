Prime Video sumó la impactante serie de época sobre el oscuro negocio detrás del Coliseo romano + Agregar ámbito en









Anthony Hopkins encabeza una ficción llena de apuestas, luchas de poder y espectáculos sangrientos en una ciudad al borde del caos.

Prime Video tiene la serie sobre el Imperio romano que todos tienen que ver. Gentileza - Prime Video

Las series y películas inspiradas en el Imperio romano suelen incluir política, violencia y ambición, pero solo algunas producciones se detienen en los mecanismos económicos que sostenían ese mundo. Una propuesta de Prime Video muestra como en aquellas épocas, las carreras, apuestas y combates servían como entretenimiento para una población difícil de controlar.

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Ese es el eje de “Aquellos destinados a morir”, un proyecto de diez episodios basado en el libro homónimo de Daniel P. Mannix. La ficción está ambientada en el año 79 d. C. y muestra cómo las intrigas dentro del poder se cruzan con gladiadores, familias nobles y empresarios que intentan enriquecerse alrededor de los espectáculos multitudinario.

La serie se basa en el juego, las carreras de cuadrigas y las luchas de gladiadores. Gentileza - Prime Video De qué trata Aquellos destinados a morir La historia empieza en los últimos días de Tito Flavio Vespasiano, emperador interpretado por Anthony Hopkins. Después de una década en el poder, su estado de salud se encuentra muy delicado y abre una disputa alrededor de quién ocupará su lugar. Las alternativas son sus dos hijos.

Por un lado, está Tito, interpretado por Tom Hughes, quien goza de experiencia militar y reconocimiento, mientras que Domiciano, encarnado por Jojo Macari, se mueve muy bien dentro de las maniobras políticas y no duda en usar métodos cuestionables para conseguir sus objetivos.

De todas formas, la trama va mucho más allá del palacio, ya que Roma está pasando por una etapa de tensión social y los grandes espectáculos funcionan como una herramienta para mantener controlada a una población golpeada por el hambre y la falta de oportunidades. En ese contexto se vuelven importantes las carreras de cuadrigas, las apuestas y las luchas de gladiadores. Cuatro grandes familias dominan la mayor parte del negocio y compiten por los mejores caballos y deportistas.

La mayor parte de la serie gira alrededor del circo romano. Gentileza - Prime Video Uno de los personajes principales es Tenax, interpretado por Iwan Rheon, un operador de apuestas que busca meterse en las grandes ligas y aumentar su influencia. También aparece Cala, una mujer que intenta recuperar a sus hijos después de que fueran separados de ella. “Aquellos destinados a morir” fue creada a partir del libro publicado en 1958 por Daniel P. Mannix. Robert Rodat estuvo a cargo de la adaptación y Roland Emmerich, responsable de películas como “Independence Day” y “El día después de mañana”, dirigió la mayor parte de sus capítulos. Prime Video: tráiler de Aquellos destinados a morir Prime Video: elenco de Aquellos destinados a morir Anthony Hopkins: Vespasiano

Vespasiano Iwan Rheon: Tenax

Tenax Sara Martins: Cala

Cala Tom Hughes: Tito

Tito Jojo Macari: Domiciano

Domiciano Jóhannes Haukur Jóhannesson: Viggo