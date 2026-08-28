La impactante película de Prime Video sobre uno de los crímenes más oscuros del país + Agregar ámbito en









Una producción argentina revisita un expediente que marcó a la sociedad y propone una mirada centrada en quienes quedaron fuera del relato público.

La producción argentina que dejará a todos sorprendidos. Freepik

Prime Video prepara uno de sus estrenos argentinos más fuertes de agosto con una historia que recupera uno de los episodios criminales que más impactaron al país. La ficción reconstruye el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992 y toma como punto de partida un caso que durante décadas ocupó titulares, programas de televisión y debates públicos.

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La propuesta busca revisar aquellos acontecimientos desde una perspectiva diferente, especialmente a partir de la identidad de las cuatro mujeres asesinadas. Su estreno será simultáneo en más de 240 países y territorios, una dimensión internacional que lleva una historia profundamente ligada a la memoria argentina a una audiencia mucho más amplia.

La propuesta combina drama y suspenso con una reconstrucción cuidada de una historia real. Prime Video De qué trata Barreda La película se inspira en el caso de Ricardo Barreda, un odontólogo platense que el 15 de noviembre de 1992 asesinó a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus hijas Cecilia y Adriana dentro de la vivienda familiar. El crimen provocó una enorme conmoción y rápidamente se transformó en uno de los expedientes policiales más recordados de la Argentina.

La nueva producción no busca limitarse a reproducir los acontecimientos conocidos. Uno de sus principales ejes está puesto en las cuatro mujeres asesinadas, sus vínculos y la vida familiar previa al crimen. La decisión implica correr el centro de la narración de quien cometió los asesinatos para recuperar a quienes durante años quedaron relegadas detrás de la figura del victimario.

Ese cambio de mirada también permite revisar la forma en que el caso fue contado durante los años 90. Tras los asesinatos, Barreda intentó presentarse públicamente como una víctima de supuestos malos tratos y conflictos dentro de su familia. Esa versión tuvo una fuerte repercusión mediática y contribuyó a convertir al femicida en un personaje reconocido por buena parte de la sociedad.

Esta nueva producción argentina basada en uno de los casos policiales que más repercusión tuvo en el país llega a la plataforma de streaming. Prime Video La película toma ese aspecto como parte del conflicto. La construcción de una imagen pública alrededor del responsable del crimen convivió durante años con una menor atención sobre las historias personales de Gladys, Elena, Cecilia y Adriana. La ficción busca revisar ese desequilibrio y poner nuevamente sus vidas en primer plano. Prime Video: tráiler de Barreda Prime Video: elenco de Barreda Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda

interpreta a Ricardo Barreda Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, esposa de Barreda

interpreta a Gladys McDonald, esposa de Barreda Mercedes Morán interpreta a Elena Arreche, madre de Gladys

interpreta a Elena Arreche, madre de Gladys Maite Lanata interpreta a Cecilia Barreda, una de las hijas del matrimonio

interpreta a Cecilia Barreda, una de las hijas del matrimonio Margarita Páez interpreta a Adriana Barreda, la otra hija

interpreta a Adriana Barreda, la otra hija Marcelo Subiotto interpreta al Dr. Cáceres

interpreta al Dr. Cáceres Paola Barrientos interpreta a Pirucha

interpreta a Pirucha Alberto Ajaka interpreta al fiscal Roitman