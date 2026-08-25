Un error fatal y una carrera destruida: la atrapante película de suspenso que se estrenó en Prime Video + Agregar ámbito en









Una decisión tomada durante una intervención desencadena una cadena de consecuencias que pone en jaque el prestigio y la vida personal de una profesional.

Una producción de suspenso que combina tensión profesional y conflictos personales. Prime Video

Prime Video incorporó a su catálogo una producción neozelandesa que combina drama médico, tensión psicológica y dilemas profesionales. La película pone el foco en una cirujana que deberá afrontar las consecuencias de una decisión tomada durante una operación y de un sistema laboral que puede convertir un fracaso en una condena pública.

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El largometraje tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca en junio de 2024 y posteriormente llegó a salas y servicios de streaming. Su propuesta se aleja del thriller médico tradicional: más que apoyarse en giros constantes, construye la tensión a partir de una situación profesional que se vuelve cada vez más difícil de controlar.

Presenta un drama marcado por decisiones difíciles y consecuencias inesperadas. Prime Video De qué trata Un error mortal La protagonista es Elizabeth Taylor, una cirujana experimentada que ocupa un puesto de gran responsabilidad en un hospital. Además de ser una profesional reconocida, es la única mujer que se encuentra entre los médicos consultores de la institución, un detalle que marca el contexto laboral en el que desarrolla su carrera.

Durante una intervención quirúrgica a una paciente joven, Elizabeth permite que una colega con menos experiencia tome parte del procedimiento. La operación termina con una complicación grave y la paciente fallece posteriormente. A partir de ese momento, lo que parecía ser una situación médica compleja se transforma en un problema profesional de enormes dimensiones.

La situación se vuelve todavía más delicada porque el hospital está implementando un sistema destinado a hacer públicos los resultados y el rendimiento de sus cirujanos. En ese escenario, cualquier error puede tener consecuencias que exceden la sala de operaciones y afectar directamente la carrera de quien aparece como responsable.

Elizabeth queda atrapada entre las exigencias de la institución, la presión de sus compañeros y las preguntas que surgen alrededor de lo sucedido. Sus colegas comienzan a tomar distancia y el clima dentro del hospital cambia rápidamente. Incluso su pareja, que también trabaja allí como enfermera, empieza a cuestionar su posición. La protagonista debe entonces defender no solo su reputación, sino también las decisiones que tomó durante una carrera construida en un ambiente competitivo. El conflicto plantea una pregunta incómoda: ¿quién carga con la culpa cuando una decisión médica termina teniendo un desenlace fatal? Prime Video: tráiler de Un error mortal Prime Video: elenco de Un error mortal Elizabeth Banks , como Elizabeth Taylor

, como Elizabeth Taylor Simon McBurney , como Andrew McGrath

, como Andrew McGrath Mickey Sumner , como Robin

, como Robin Rena Owen , como Tessa

, como Tessa Fern Sutherland , como Jessica

, como Jessica Joel Tobeck , como Alistair

, como Alistair Matthew Sunderland , como Owen

, como Owen Richard Crouchley , como Richard

, como Richard Emmett Skilton , como Alexander Colton

, como Alexander Colton Sarah Peirse, como Mary, jefa de cirugía