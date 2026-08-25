Hay actores en Hollywood que nunca quedan encasillados en un mismo rol y Nicolas Cage es un ejemplo de ellos. A lo largo de los años pasó por dramas, películas de acción, terror, superhéroes y proyectos independientes que aprovecharon su particular forma de interpretar personajes y se pueden disfrutar en plataformas de streaming como Prime Video.
Nicolas Cage aparece en los sueños de todos: la nueva película de Prime Video que tenés que ver
Una propuesta de A24 transforma a un profesor común en una celebridad de la noche a la mañana, pero su fama lo lleva a lugares oscuros.
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A pesar de todas las producciones en las que participó, una de sus propuestas más extrañas es “El Hombre de los Sueños”, cuya premisa parte de una situación absurda pero inquietante. La entrega aprovecha un hecho insólito para hablar sobre las consecuencias de convertirse en un fenómeno viral sin haberlo buscado.
De qué trata El Hombre de los Sueños
La historia sigue a Paul Matthews, un profesor universitario de zoología que lleva una vida rutinaria y nunca fue reconocido dentro de su carrera. Pero todo eso cambia cuando personas que ni siquiera conoce empiezan a encontrárselo en sus sueños. El fenómeno se hace viral y Paul pasa de ser un desconocido a convertirse en una figura reconocida por millones.
Si bien al principio disfruta de esa atención inesperada y descubre las oportunidades que pueden aparecer con su repentina popularidad, la situación empieza a cambiar cuando esas apariciones dejan de ser inofensivas y se vuelven perturbadoras. A partir de ese momento, Paul tendrá que enfrentar las consecuencias de algo sobre lo que no tiene ningún tipo de control.
El largometraje fue escrito y dirigido por Kristoffer Borgli, responsable de “Sick of Myself”, y contó con la producción de Ari Aster y Lars Knudsen junto al propio Cage. A24 estrenó la película en 2023 después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
Prime Video: tráiler de El Hombre de los Sueños
Prime Video: elenco de El Hombre de los Sueños
- Nicolas Cage: Paul Matthews
- Julianne Nicholson: Janet Matthews
- Tim Meadows: Brett
- Dylan Gelula: Molly
- Michael Cera: Trent
- Dylan Baker: Richard
- Nicholas Braun: Brian Berg
- Noah Centineo: Dylan
- Amber Midthunder: Haley
- Kate Berlant: Mary
- Jessica Clement: Hannah Matthews
- Lily Bird: Sophie Matthews
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