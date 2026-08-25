Nicolas Cage aparece en los sueños de todos: la nueva película de Prime Video que tenés que ver + Agregar ámbito en









Una propuesta de A24 transforma a un profesor común en una celebridad de la noche a la mañana, pero su fama lo lleva a lugares oscuros.

Esta película cuenta con una premisa tan rara que nadie se la puede perder. Gentileza - Prime Video

Hay actores en Hollywood que nunca quedan encasillados en un mismo rol y Nicolas Cage es un ejemplo de ellos. A lo largo de los años pasó por dramas, películas de acción, terror, superhéroes y proyectos independientes que aprovecharon su particular forma de interpretar personajes y se pueden disfrutar en plataformas de streaming como Prime Video.

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A pesar de todas las producciones en las que participó, una de sus propuestas más extrañas es “El Hombre de los Sueños”, cuya premisa parte de una situación absurda pero inquietante. La entrega aprovecha un hecho insólito para hablar sobre las consecuencias de convertirse en un fenómeno viral sin haberlo buscado.

Despues de ver esta película no vas a poder dejar de soñar con Nicolas Cage. Gentileza - Prime Video De qué trata El Hombre de los Sueños La historia sigue a Paul Matthews, un profesor universitario de zoología que lleva una vida rutinaria y nunca fue reconocido dentro de su carrera. Pero todo eso cambia cuando personas que ni siquiera conoce empiezan a encontrárselo en sus sueños. El fenómeno se hace viral y Paul pasa de ser un desconocido a convertirse en una figura reconocida por millones.

Si bien al principio disfruta de esa atención inesperada y descubre las oportunidades que pueden aparecer con su repentina popularidad, la situación empieza a cambiar cuando esas apariciones dejan de ser inofensivas y se vuelven perturbadoras. A partir de ese momento, Paul tendrá que enfrentar las consecuencias de algo sobre lo que no tiene ningún tipo de control.

La trama sigue a un profesor común y corriente que se convierte en una estrella de la noche a la mañana. Gentileza - Prime Video El largometraje fue escrito y dirigido por Kristoffer Borgli, responsable de “Sick of Myself”, y contó con la producción de Ari Aster y Lars Knudsen junto al propio Cage. A24 estrenó la película en 2023 después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Prime Video: tráiler de El Hombre de los Sueños Prime Video: elenco de El Hombre de los Sueños Nicolas Cage: Paul Matthews

Paul Matthews Julianne Nicholson: Janet Matthews

Janet Matthews Tim Meadows: Brett

Brett Dylan Gelula: Molly

Molly Michael Cera: Trent

Trent Dylan Baker: Richard

Richard Nicholas Braun: Brian Berg

Brian Berg Noah Centineo: Dylan

Dylan Amber Midthunder: Haley

Haley Kate Berlant: Mary

Mary Jessica Clement: Hannah Matthews

Hannah Matthews Lily Bird: Sophie Matthews