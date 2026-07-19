De Pampita, Anya Taylor-Joy, Matt Damon a Wanda Nara: los famosos que alientan a la Selección argentina en la final del Mundial 2026

Modelos, conductores, influencers, actores y periodistas viajaron hasta el MetLife Stadium de Nueva York para acompañar a la Scaloneta en la definición ante España.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo reúne a miles de hinchas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También convocó a numerosas figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales, que viajaron especialmente a Estados Unidos para acompañar a la Selección en la búsqueda del bicampeonato.

Entre las celebridades que dijeron presente estuvieron Wanda Nara , Zaira Nara , Carolina "Pampita" Ardohain , Vicky Xipolitakis , Alejandro "Marley" Wiebe , Barbie Simons y el streamer Luquitas Rodríguez , quienes compartieron imágenes de la previa y del ambiente en el estadio a través de sus redes sociales.

Wanda Nara llegó al MetLife junto a su hermana Zaira y publicó distintas postales desde las tribunas con la camiseta oficial de la Selección.

En una de las imágenes también apareció junto a Pampita, otra de las figuras que viajó para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. La modelo asistió junto a su pareja, el polista Martín Pepa , y llamó la atención con un llamativo tocado en tonos celeste y blanco, decorado con plumas y detalles brillantes, que combinó con la camiseta argentina.

Por su parte, Vicky Xipolitakis acompañó a Marley en la cobertura especial del Mundial para Por el Mundo (Telefe). Ambos mostraron desde sus redes el ingreso al estadio y parte de la organización del evento, donde los asistentes recibieron botellas de agua debido a las altas temperaturas registradas en Nueva York.

Otra de las figuras presentes fue Barbie Simons, quien logró llegar a tiempo al partido luego de permanecer varias horas varada en Washington por problemas en su viaje. Desde una de las tribunas compartió una imagen celebrando su llegada y escribió: "Ni en mis sueños imaginé venir a esta final".

También dijo presente Luquitas Rodríguez, que siguió de cerca toda la campaña de la Selección durante el Mundial. El streamer publicó una foto desde las gradas con el tradicional buzo celeste utilizado por el plantel argentino durante las concentraciones y acompañó la imagen con un mensaje de aliento para el equipo.

La presencia de estas personalidades convirtió al MetLife Stadium en un verdadero punto de encuentro entre el deporte y el espectáculo. Vestidos con camisetas albicelestes, accesorios con los colores nacionales y banderas argentinas, los famosos se sumaron al clima de expectativa que acompañó a la Selección en una nueva final mundialista.

Entre las figuras internacionales también apareció Anya Taylor-Joy, quien asistió al MetLife Stadium junto a su esposo, el músico Malcolm McRae. La actriz, protagonista de Gambito de dama, mantiene un fuerte vínculo con la Argentina: nació en Miami, pasó parte de su infancia en Buenos Aires y vivió en el país hasta los seis años, por lo que habla español con fluidez y en distintas oportunidades manifestó su cariño por la cultura argentina.

La presencia de la actriz no pasó desapercibida entre los hinchas, que rápidamente viralizaron imágenes suyas en las tribunas siguiendo la final entre Argentina y España.

Otro de los invitados destacados fue Matt Damon, quien llegó acompañado por su esposa, la argentina Luciana Barroso.

El actor estadounidense fue visto en uno de los palcos del estadio siguiendo el encuentro y Dua Lipa, que se sumó a la larga lista de celebridades que eligieron presenciar en vivo la definición del Mundial 2026.