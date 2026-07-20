La selección de España aterrizó en Madrid con la Copa del Mundo: casi un millón de hinchas preparan una celebración histórica + Agregar ámbito en









El conjunto europeo regresó rápidamente a su país tras la final disputada en Nueva York, Estados Unidos, y fue recibido por una multitud.

La Selección de España llegó a Madrid con la Copa del Mundo @sport

La Selección de España llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la Copa del Mundo tras consagrarse campeona en el Mundial 2026, luego de la final frente a la Argentina.

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Los jugadores arribaron desde Nueva Jersey para realizar una caravana en autobús descapotable y celebrar su segunda estrella con los aficionados en la Plaza de Cibeles.

El plantel dirigido por Luis de la Fuente aterrizó en un Airbus A350 y, tras el tradicional baño de masas, cumplió con una apretada agenda de recepciones institucionales que incluyó visitas a la Casa Real y al Palacio de Moncloa. Posteriormente, comenzó el desfile en autobús descapotable para festejar junto a miles de seguidores.

¡La Copa del Mundial de fútbol ya está en España! Así han aterrizado los jugadores en Madrid con el trofeo https://t.co/ZZvF9ayYeD pic.twitter.com/34UoNknxCH — Europa Press (@europapress) July 20, 2026 Madrid se prepara para una celebración histórica con la Copa del Mundo Tras el regreso de la delegación campeona, España iniciará una jornada repleta de homenajes y festejos. Los jugadores y el cuerpo técnico serán recibidos primero en el Palacio de la Zarzuela por la Casa Real y luego se trasladarán hasta La Moncloa, desde donde comenzará el tradicional recorrido en autobús descubierto por las calles de Madrid.

La celebración, bautizada como “la rúa de los reyes del mundo” por el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, promete convertirse en uno de los eventos más multitudinarios de la historia reciente del deporte español. Las autoridades esperan que cerca de un millón de personas acompañen a los campeones durante el recorrido por la capital.

El autobús descapotable partirá desde La Moncloa y avanzará por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y C/Montalbán, hasta llegar al destino final: la Plaza de Cibeles, escenario habitual de las grandes celebraciones deportivas españolas. Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el cierre de la jornada contará con un gran espectáculo preparado junto al Palacio de Comunicaciones, con música, animación y la participación de distintos artistas para acompañar el festejo de los futbolistas junto a los hinchas.