Dos personas murieron en CABA durante la final del Mundial entre Argentina y España + Agregar ámbito en









Las víctimas tenían 67 y 88 años. Otro hombre continúa hospitalizado con pronóstico reservado tras los incidentes registrados durante la jornada.

Mueren dos personas durante la histórica final del Mundial entre Argentina y España. Mariano Fuchila

Dos hombres murieron este domingo en la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir paros cardíacos durante la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió 1 a 0 frente a España en el tiempo suplementario. Además, otro hombre permanece internado en grave estado.

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El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó que las víctimas tenían 67 y 88 años. En tanto, un hombre de 72 años continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez con pronóstico reservado.

El primer llamado al SAME se registró a las 18.40 desde un domicilio ubicado en la intersección de Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio de Monserrat. El hombre de 67 años había sufrido un paro cardíaco y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el personal médico, falleció en el lugar.

El segundo caso ocurrió a las 17.39. La hija del hombre de 88 pidió asistencia porque su padre presentaba dificultades para respirar. Tras recibir las primeras maniobras de reanimación, fue trasladado al Hospital Durand, donde permaneció internado durante poco más de cinco horas. Sin embargo, murió cerca de las 23 a raíz de un cuadro cardiorrespiratorio, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, el Ministerio de Salud porteño indicó que el hombre de 72 permanece en terapia intensiva en el Hospital Álvarez. El paciente había sido asistido alrededor de las 18.22 luego de presentar dolor precordial y dificultades respiratorias de aparición repentina.

El movimiento de hinchas en el Obelisco y otros puntos de la Ciudad obligó a desplegar un amplio operativo sanitario. Otros incidentes durante la jornada la final del Mundial Además de las emergencias cardíacas, el importante movimiento de hinchas en el Obelisco y otros puntos de la Ciudad obligó a desplegar un amplio operativo sanitario. Uno de los episodios más graves involucró a un hombre de 47 años que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en la zona de Lavalle y la avenida 9 de Julio. Por lo qe, sufrió una luxofractura en el pie izquierdo y debió ser trasladado de urgencia. El SAME también asistió a numerosas personas por intoxicación alcohólica, heridas cortantes y golpes en el rostro, varios de ellos provocados por caídas durante la desconcentración posterior al partido.