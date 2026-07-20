"Los reyes del mundo" y "Mundo rojo": así reflejaron los medios internacionales el triunfo de España

Medios de todo el mundo reflejaron la consagración de España y pusieron el foco en el cierre del ciclo de Lionel Messi tras la derrota en la final.

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 generó una fuerte repercusión internacional. El triunfo por 1-0 en tiempo suplementario, con gol de Ferrán Torres , no solo significó el segundo título para la Roja, sino también el cierre de una etapa para la Albiceleste, marcada por el último Mundial de Lionel Messi .

Desde distintos países, los principales medios coincidieron en destacar el dominio del conjunto español, aunque también hubo espacio para analizar el rendimiento argentino y el contexto del partido, condicionado por la expulsión de Enzo Fernández.

En España , los titulares fueron categóricos. Marca habló de “los reyes de todos los tiempos”, mientras que AS eligió una comparación directa con el título de 2010, resaltando la similitud en el desenlace. Sport , en tanto, hizo foco en el gol de Ferrán Torres, al que vinculó con su apodo de “Tiburón”.

Desde Italia, Gazzetta dello Sport destacó la superioridad del equipo de Luis De la Fuente con un análisis contundente sobre la diferencia de llegadas, mientras que Corriere dello Sport puso el foco en la derrota de la Argentina de Messi. En Francia , L’Equipe calificó a España como “los nuevos reyes” del fútbol mundial y subrayó su capacidad para imponer condiciones durante todo el partido.

En Inglaterra, The Guardian señaló que España ganó como resultado de una idea clara de juego y cuestionó la falta de ambición argentina. BBC también destacó la solidez del campeón y el hecho de haber logrado su segunda Copa del Mundo.

AS eligió una comparación directa con el título de 2010, resaltando la similitud en el desenlace.

Desde Brasil, medios como Globo y Lance! coincidieron en remarcar el dominio español, aunque este último también destacó algunos pasajes del primer tiempo argentino y el rol de Emiliano Martínez. En Portugal, Record vinculó el resultado directamente con la expulsión de Enzo Fernández como factor determinante.

"Los nuevos reyes", titula en portada el principal rotativo deportivo de Francia, L'Equipe, al destacar que "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina" y que el equipo que dirige Luis de la Fuente se concolida como "la mejor selección del siglo XXI", tras ganar su primer mundial en 2010 y tres Eurocopas en 2008, 2012 y 2024.

Al igual que el resto de los medios franceses, L'Equipe mantiene que España dominó en gran medida un partido ante una selección argentina "irreconocible y completamente inofensiva" en la que su gran estrella, Lionel Messi, estuvo "desaparecido".

En Inglaterra, The Guardian señaló que España ganó como resultado de una idea clara de juego y cuestionó la falta de ambición argentina.

La despedida de Messi, eje de la cobertura global

Más allá del resultado, una constante en la prensa internacional fue el protagonismo de Messi en los titulares. Medios de distintos países hicieron referencia a su último Mundial, interpretando la final como el cierre de una carrera histórica en la máxima competencia.

En Alemania, Bild resaltó el duelo entre España y la “superestrella” argentina, mientras que en América Latina, portales como Récord de México y Ovación/El País de Uruguay destacaron la magnitud del triunfo español y el golpe para la Albiceleste.

En conjunto, la cobertura global dejó una conclusión clara: España fue un campeón sólido y dominante, mientras que Argentina, pese a su esfuerzo, no logró sostener su corona. La final no solo definió un título, sino que marcó el final de una era con Messi como protagonista absoluto del fútbol mundial.