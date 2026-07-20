La reacción de la prensa española tras la consagración en el Mundial 2026: "Reyes de todos los tiempos"

Los principales medios de España celebraron la conquista del Mundial 2026 con portadas históricas y destacaron el rendimiento del equipo de Luis de la Fuente ante Argentina.

La consagración de España en el Mundial 2026 provocó una reacción unánime en la prensa del país europeo. Tras el triunfo 1-0 sobre Argentina en el alargue de la final, los principales diarios publicaron portadas cargadas de elogios y calificaron a La Roja como un equipo histórico, con títulos que exaltaron el rendimiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente .

Las ediciones digitales de los principales periódicos españoles no tardaron en reflejar la alegría por la conquista del segundo Mundial de la historia del país. Mientras se preparaban las versiones impresas que saldrían a la calle este lunes, los sitios web eligieron titulares grandilocuentes para describir la victoria conseguida en el MetLife Stadium .

El diario deportivo Marca abrió su cobertura con un contundente "¡¡¡Los Reyes de todos los tiempos!!!" , acompañado por una imagen del capitán Rodri levantando la Copa del Mundo. Su competidor, AS , apeló a la nostalgia con el título "Como la primera vez" , en referencia al título obtenido en Sudáfrica 2010.

En su crónica, AS destacó el tanto de Ferran Torres en el tiempo suplementario al afirmar: "Ferran Torres marcó en el minuto 106 un gol que nos lleva de nuevo a la gloria" . Además, el medio respaldó el resultado con una valoración sobre el desarrollo del encuentro: "Fue bonito, fue justo. Lo contrario habría sido ponerle una zancadilla al fútbol y premiar a quien viaja hasta Nueva Jersey a destruir más que a construir" , en alusión al planteo argentino.

Los principales diarios de información general también dedicaron su apertura a la conquista mundialista. Tanto El País como El Mundo eligieron el mismo encabezado para sus portadas digitales: "España campeona del mundo" , reflejando el consenso sobre la magnitud del logro alcanzado.

El País destacó la superioridad de La Roja y remarcó las dificultades ofensivas de Argentina durante la final.

En su análisis, El País remarcó un dato que consideró determinante para explicar el desarrollo del partido al señalar que "la Argentina de Messi no tiró ni una vez hasta el minuto 117". Por su parte, El Mundo describió la actuación del seleccionado español como un "ejercicio de agonía", resaltando el esfuerzo colectivo para sostener la ventaja conseguida en el alargue.

El diario ABC también se sumó a las celebraciones al definir al equipo de Luis de la Fuente como una "España invencible", destacando "otra exhibición de trabajo en equipo y buen fútbol" durante la campaña que terminó con la conquista del trofeo.

Cataluña también se rindió ante la conquista de La Roja

La repercusión trascendió Madrid y tuvo una fuerte cobertura en los medios catalanes. El periódico deportivo Sport eligió un título con protagonismo para el autor del gol de la final: "España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón", en referencia al apodo de Ferran Torres, delantero del Barcelona.

En la misma línea, La Vanguardia vinculó el tanto del atacante con uno de los momentos más emblemáticos del fútbol español. El diario abrió su edición con la frase "Ferran Torres se disfraza de Iniesta y abre las puertas de la eternidad", estableciendo un paralelismo entre el gol del delantero en Nueva Jersey y el histórico tanto de Andrés Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

AS comparó el título de 2026 con la histórica consagración conseguida por España en Sudáfrica 2010.

Antes de la final, los diarios ya anticipaban un duelo histórico

La expectativa en España había comenzado varios días antes del partido decisivo. Los principales medios coincidían en presentar el enfrentamiento con Argentina como una de las finales más importantes de los últimos tiempos y dedicaron amplios análisis a las fortalezas de ambos seleccionados.

El País había titulado "España - Argentina, la verdadera Finalissima decide el Mundial", mientras que 20 Minutos apostó por "Cuenta atrás para la final: todo listo en España para destronar a la Argentina de Messi". Por su parte, El Mundo definió el encuentro como "España-Argentina, la final de todos los tiempos", Marca lo presentó como "El partido de nuestras vidas" y El Español sorprendió con una provocadora nota titulada "50 razones por las que España ya ha ganado el Mundial a Argentina (y ninguna es futbolera)".

Con el resultado consumado, aquellas expectativas dieron paso a una cobertura repleta de elogios y celebraciones. Para la prensa española, el triunfo sobre Argentina confirmó el regreso de La Roja a la cima del fútbol mundial y consolidó a esta generación como una de las más exitosas de la historia del país.

Qué dijeron los medios internacionales sobre el triunfo de España

En Inglaterra, The Guardian señaló que España ganó como resultado de una idea clara de juego y cuestionó la falta de ambición argentina. BBC también destacó la solidez del campeón y el hecho de haber logrado su segunda Copa del Mundo.

Desde Brasil, medios como Globo y Lance! coincidieron en remarcar el dominio español, aunque este último también destacó algunos pasajes del primer tiempo argentino y el rol de Emiliano Martínez. En Portugal, Record vinculó el resultado directamente con la expulsión de Enzo Fernández como factor determinante.

"Los nuevos reyes", titula en portada el principal rotativo deportivo de Francia, L'Equipe, al destacar que "España conquista su segundo título mundial en una emocionante final contra Argentina" y que el equipo que dirige Luis de la Fuente se concolida como "la mejor selección del siglo XXI", tras ganar su primer mundial en 2010 y tres Eurocopas en 2008, 2012 y 2024.

Al igual que el resto de los medios franceses, L'Equipe mantiene que España dominó en gran medida un partido ante una selección argentina "irreconocible y completamente inofensiva" en la que su gran estrella, Lionel Messi, estuvo "desaparecido".

The Guardian señaló que España ganó como resultado de una idea clara de juego y cuestionó la falta de ambición argentina.

La despedida de Messi, eje de la cobertura global

Más allá del resultado, una constante en la prensa internacional fue el protagonismo de Messi en los titulares. Medios de distintos países hicieron referencia a su último Mundial, interpretando la final como el cierre de una carrera histórica en la máxima competencia.

En Alemania, Bild resaltó el duelo entre España y la “superestrella” argentina, mientras que en América Latina, portales como Récord de México y Ovación/El País de Uruguay destacaron la magnitud del triunfo español y el golpe para la Albiceleste.

En conjunto, la cobertura global dejó una conclusión clara: España fue un campeón sólido y dominante, mientras que Argentina, pese a su esfuerzo, no logró sostener su corona. La final no solo definió un título, sino que marcó el final de una era con Messi como protagonista absoluto del fútbol mundial.