¿De qué murió Roberto Giordano?

El estilista tenía tres bypass, según había revelado en mayo de este año. Las primeras versiones apuntan a un paro cardíaco durante el procedimiento.

Giordano, conocido por ser el peluquero de los famosos, contaba con atención cardiológica en Uruguay, donde residía, aunque había decidido continuar con su atención clínica en Buenos Aires.

A lo largo de su extensa carrera se convirtió en el estilista de distintas celebridades, como Mirtha Legrand, Teté Coustarot, Valeria Mazza, Nicole Neumann y Pampita, como así también a personalidades vinculadas a la política, tales los casos de Zulema Yoma e Inés Pertiné, esposa del expresidente Fernando De la Rúa.

Además, los desfiles que organizaba anualmente en la costa se convirtieron en un clásico de cada verano.

Sus restos serán velados en las próximas horas y este sábado serán trasladados al cementerio de la Chacarita.

Su colega y amigo Fabio Cuggini contó que había hablado recientemente con Giordano, quien vivía en Uruguay con sus afectos e hijos.

Por su parte, Miguel Romano definió al estilista como "un tipo muy laburador, trabajador, un gran tipo, sé que tenía muchos problemas laborales. Los juicios laborales son muy siniestros".

Por su parte, el profesional de la belleza Ruben Orlando lo recuerda como "un tipo laburador que se equivocó en muchas cosas".

En este sentido hizo referencia al momento en que el estilista se fue a la quiebra.

En diciembre de 2010, la Justicia Comercial ordenó la medida luego de que sus acreedores rechazaron la propuesta formulada en el marco del concurso preventivo.

Catorce años más tarde, hace sólo algunos meses recibió una condena luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado por ocultarle sus ingresos a la justicia.

En ese sentido, Giordano había asegurado: "Me declaré culpable porque quise dar vuelta la página, no mirar más para atrás, mirar para adelante. No pensar en lo económico y cuidar mi salud".

Aunque la justicia le había solicitado que no saliera del país cuando terminara la cuarentena por Covid, el estilista se mudó a la ciudad uruguaya de Maldonado, y actualmente daba clases de peluquería por zoom.