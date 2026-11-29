El músico tenía 85 años y fue una de las voces más reconocidas del rock estadounidense. Su legado quedó marcado por éxitos como “California Girls” y “Fun, Fun, Fun”.

Mike Love fue uno de los fundadores de The Beach Boys, banda que marcó la historia del rock estadounidense durante la década del 60.

El músico Mike Love, cofundador y vocalista de The Beach Boys , murió este sábado a los 85 años. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que el artista falleció rodeado de su familia. En los últimos meses, atravesaba problemas de salud que habían obligado a suspender varias presentaciones de la histórica banda californiana.

La muerte del cantante fue comunicada oficialmente por su publicista, Katie Altman, a través de un mensaje difundido por la cadena NBC Los Ángeles: "Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche (por este sábado), rodeado de su familia", expresó.

En el mismo comunicado, la representante destacó la importancia de su trayectoria y el impacto que tuvo en distintas generaciones de artistas: "Mike, un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos . Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans", agregó.

Las primeras informaciones sobre el fallecimiento de Love comenzaron a circular alrededor de las 17 de este sábado, cuando trascendió que había sufrido una descompensación en su mansión de Malibú . Ante la emergencia, una ambulancia fue convocada de urgencia hasta la propiedad.

Si bien el músico atravesaba un cuadro de salud delicado, no se conocía públicamente cuál era la enfermedad que padecía. En agosto, John Stamos , actor de la serie Full House y amigo cercano del cantante, había revelado que el fundador de The Beach Boys enfrentaba "graves problemas de salud", aunque no brindó mayores precisiones.

En agosto, John Stamos había revelado que Love atravesaba "graves problemas de salud".

Las versiones sobre su estado físico cobraron fuerza después de que la banda anunciara la suspensión de distintos compromisos de su gira. Entre ellos, tres conciertos previstos para julio en el Hollywood Bowl, como parte del tradicional espectáculo de fuegos artificiales del recinto.

Pocas semanas después, también se cancelaron otras fechas. En aquella oportunidad, el grupo explicó que necesitaba que Love pudiera recuperarse. Finalmente, el artista consiguió regresar a los escenarios para ofrecer dos presentaciones en Nashville.

Su último recital con The Beach Boys fue el 10 de octubre, en el Ryman Auditorium. Desde entonces, prácticamente no hubo novedades públicas sobre su situación. Incluso, fuentes cercanas a la banda consideraban que aquella actuación podía haber sido la última del cantante junto al grupo.

Después de ese concierto, Love había compartido un mensaje por correo electrónico con The New York Times, en el que manifestó su intención de volver a presentarse: "Estar en el escenario el fin de semana pasado me llenó de energía y me dio un impulso increíble. Estoy dedicando toda mi energía a la rehabilitación para poder volver a la música y a los mejores fans del mundo", escribió. Esas fueron sus últimas declaraciones públicas.

Mike Love y el legado de The Beach Boys

Love fue una de las figuras centrales en la formación de The Beach Boys, banda que fundó en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson. Su participación como cantante y letrista resultó determinante para construir la identidad sonora del grupo, que se convirtió en uno de los máximos exponentes del rock estadounidense de la década del 60.

Junto a Brian Wilson, participó en la composición de algunos de los temas más reconocidos de la agrupación, entre ellos “Fun, Fun, Fun” y “California Girls”. Las canciones retrataron la cultura juvenil del sur de California, con referencias al surf, las playas y los romances de verano.

The Beach Boys alcanzó una popularidad internacional que los llevó a competir en los rankings musicales con The Beatles.

El éxito de The Beach Boys los llevó a competir en los rankings musicales estadounidenses con The Beatles, en una época de profunda transformación para la música popular. Su influencia trascendió las listas de ventas y dejó una marca en distintas generaciones de músicos.

Fuera de la banda, Love también desarrolló intereses vinculados con la espiritualidad y la meditación. Fue uno de los primeros en acercarse a figuras como los integrantes de The Beatles, Donovan, Prudence y Mia Farrow. Sus viajes a la India y esas experiencias personales también quedaron reflejados en el álbum Friends.

Su ingreso al Salón de la Fama y otros proyectos musicales

Uno de los episodios más polémicos de su trayectoria ocurrió en 1988, cuando The Beach Boys ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. Lo que debía ser una celebración terminó en controversia por el discurso de Love, quien lanzó duras críticas contra Paul McCartney, Mick Jagger y otras figuras de la música de aquella época.

En junio del año pasado, el artista sumó otro reconocimiento a su carrera al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores (Songwriters Hall of Fame).

Además de su trabajo con The Beach Boys, impulsó diferentes proyectos. En 1976 fundó, junto a Ron Altbach y el saxofonista de jazz Charles Lloyd, el sello discográfico Love Songs Records, destinado a publicar sus producciones como solista.

También encabezó la banda Celebration, cuyo sencillo “Almost Summer”, compuesto junto a Brian Wilson y Al Jardine, consiguió ingresar en el Top 30 del Billboard Hot 100.

Su compromiso con los escenarios fue una constante durante toda su carrera. Según allegados, Love estaba tan identificado con las giras que prefería continuar tocando antes que retirarse. Con su muerte, el rock estadounidense pierde a una de las voces que ayudaron a definir el sonido de una generación.