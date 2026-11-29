La artista brasileña fue presentada como figura exclusiva del canal durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores. Aunque todavía no se conocen los detalles de su regreso, la cantante ya había manifestado su deseo de finalizar su gira de despedida en el país.

La artista brasileña Xuxa fue anunciada como figura exclusiva de uno de los canales centrales del país, en una publicación que compartió con Fénix Entertainmen t y que despertó expectativas sobre su regreso a la Argentina .

La novedad se conoció el sábado, durante la transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, cuando la señal televisiva difundió una pieza audiovisual con imágenes de la artista y la leyenda "Xuxa Argentina 2027" y "Artista exclusiva".

El anuncio estuvo acompañado por la canción "Luna de Cristal", la versión en español de uno de sus clásicos, y una nave espacial que recorrió distintos puntos de Buenos Aires hasta llegar a la sede del canal.

Aunque la publicación no especificó de qué manera será su participación ni adelantó detalles de una posible presentación, la noticia volvió a poner en primer plano el vínculo de la brasileña con el público argentino y sus intenciones de reencontrarse con sus seguidores.

En ese sentido, Xuxa ya había manifestado su deseo de que su gira de despedida, titulada "El último vuelo de la nave", incluyera a la Argentina como destino final. En 2024, al referirse al proyecto, había expresado: "Estamos preparando una gira que nos gustaría hacer en 10, 12 lugares del Brasil y por último en Argentina, y será el último vuelo de la nave".

La artista también había recordado su relación con el país a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de una de sus presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfield y expresó: "Luego estaré en mi Argentina, que yo amo".

TODO EL MUNDO ESTÁ FELIZ Xuxa vuelve a la Argentina Bienvenida @xuxameneghel artista exclusiva de TELEFE https://t.co/pRB4b6vzNn — telefe (@telefe) November 28, 2026

El vínculo de Xuxa con la Argentina

La relación de Xuxa con el público argentino se consolidó a comienzos de los años noventa, cuando desembarcó en la televisión local con "El Show de Xuxa", la versión en español de su exitoso ciclo brasileño "Xou da Xuxa".

El programa se estrenó el 6 de mayo de 1991 por Telefe y se convirtió en un fenómeno entre el público infantil, con canciones, juegos, coreografías y la participación de las recordadas Paquitas. La producción tuvo tres temporadas, entre 1991 y 1993, y luego pasó a emitirse por Canal 13.

Además de su popularidad televisiva, la brasileña realizó distintas presentaciones en vivo en el país, entre ellas, sus recordados espectáculos en el estadio de Vélez durante 1991, donde convocó a miles de seguidores.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Xuxa construyó una carrera que trascendió las fronteras de Brasil y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento infantil latinoamericano.