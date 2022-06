El protagonista de Glee fue despedido de un reality en medio de un escandalo

Según se explica, no tuvieron ningún tipo de encuentro, sino que él habría intentado contactarla a través de mensajes "subidos de tono" en redes sociales, “Ella se sintió incómoda con la línea de comentarios y fue con los productores, que después involucraron a Fox. Fue despedido después de que hicieran su propia investigación”, ha dicho una fuente que citan como cercana a la cadena de televisión. Se ha hecho énfasis en que nunca hubo en contacto en persona y que todo se realizó a través de mensajes de las redes sociales.

La salida de Matthew del programa era ya muy comentada, pues se dio a conocer el pasado viernes, poco más de una semana después de que se estrenara la temporada en la que participaría. En aquel entonces, el compartía con la misma publicación a través de un comunicado.

“Tener la oportunidad de ser juez en So You Think You Can Dance fue un honor increíble para mí. Es por esto, que es con enorme pesar que informo que dejaré el show. Después de grabar la ronda de audiciones para el programa y completar la selección de 12 finalistas. No seguí los protocolos de producción de la competencia, por lo que no podré juzgar la competencia justamente. No puedo disculparme lo suficiente con todas las personas involucradas y estaré viendo junto a todos ustedes la que sé, será la mejor temporada hasta ahora”.

Después del éxito estrepitoso que consiguió Glee hace una década, su elenco se ha visto envuelto en una serie de trágicos eventos que los han mantenido en el ojo del huracán con el paso de los años. El fallecimiento de tres de sus protagonistas en circunstancias por demás dolorosas, han acaparado los titulares a través de los años, mientras el resto de los actores han tenido sus propias polémicas a través del tiempo. Mientras Lea Michele se vio envuelta en distintos rumores de malos tratos a otros actores en distintas producciones, ahora Morrison suma un polémico episodio a la lista.