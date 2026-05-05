El Gobierno denunció al diputado Rodolfo Tailhade por "espionaje ilegal" contra Manuel Adorni y su familia

El diputado había cuestionado el uso de la Policía Federal como custodia de la esposa del jefe de Gabinete, a través de información que -para el Ejecutivo- obtuvo mediante “medios ilegítimos”.

El gobierno de Javier Milei denunció este martes al diputado Rodolfo Tailhade por “ espionaje ilegal ” luego de haber detallado "elementos de la vida cotidiana" de la familia de Manuel Adorni durante el informe de gestión que este último brindó en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, al cuestionar el uso de la Policía Federal como custodia de la esposa del exvocero.

En aquella sesión en la que el jefe de Gabinete respondió, entre otras cosas, preguntas acerca del incremento de su patrimonio, el legislador del bloque de Unión por la Patria había cuestionado el presunto uso de agentes como custodia de la cónyuge del funcionario, Bettina Angeletti, en ocasiones cotidianas y personales, detallando la mención a presuntas actividades y lugares que frecuentaba.

Durante su intervención, Tailhade denunció: "Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda . Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa”.

Entonces, Adorni acusó al bloque peronista de haber "espiado" tanto a él como a su familia. " No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer , con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia", expresó.

"Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa . Sé que están acostumbrados a manejarse como si la Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia ”, agregó el jefe de Gabinete.

Por último, advirtió que no le iba a "temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia”, algo que finalmente se terminó concretando contra el diputado Tailhade.

La denuncia del Gobierno contra Rodolfo Tailhade

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En la denuncia, el Gobierno mostró "preocupación" porque un legislador “exponga públicamente los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional". En tal sentido, señaló como "aún más grave" que Tailhade "refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del jefe de Gabinete y su familia”.

De tal forma, indicó que el diputado se habría valido de “medios ilegítimos” para conocer los movimientos de Adorni y su familia. "La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada”, remarcó el Gobierno en su escrito.

“La información obtenida mediante actividades ilícitas de inteligencia configura una amenaza concreta al orden institucional cuando tiene por objeto a un alto funcionario con capacidad de incidir en políticas públicas y decisiones estratégicas", agregó.

La denuncia concluyó que "la manipulación o eventual utilización de la información obtenida de manera ilícita puede alterar procesos decisorios, generar inestabilidad política y comprometer los intereses del Estado Nacional“.

Cuando se conoció la noticia de que iba a ser denunciado por el Gobierno Tailhade aseguró en su cuenta de X: "Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, ‘la Primera Dama’ Bettina".