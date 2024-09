Disney y Marvel quieren a "Deadpool & Wolverine" en los Premios Oscar, incluyendo a Hugh Jackman como actor de reparto

Además, la película tiene casi garantizado un lugar en la categoría de Logros Cinematográficos y de Taquilla recientemente introducida en los Globos de Oro. Añadida el año pasado, esta categoría celebra las películas más aclamadas por la crítica y de mayor recaudación del año. Para calificar para esta categoría, las películas deben recaudar al menos 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares deben provenir de los EE. UU., o alcanzar cifras de audiencia de transmisión digital comparables reconocidas por los estándares de la industria.

En cuanto a la atención de los Oscar, Deadpool & Wolverine también aspirará a nominaciones en categorías técnicas, incluyendo diseño de producción, sonido y efectos visuales.

La película original Deadpool (2016), dirigida por el debutante Tim Miller, fue un éxito de crítica y una sensación de taquilla, recaudando más de 780 millones de dólares en todo el mundo. También se convirtió en la película con clasificación R más taquillera en ese momento, casualmente superada por la última entrega de Deadpool. La película obtuvo dos nominaciones al Globo de Oro, incluida la de mejor película (musical o comedia) y mejor actor para Reynolds. También fue reconocida por los principales gremios de la industria, incluido el Directors Guild of America como director debutante, el Writers Guild of America como guion adaptado y el Producers Guild of America como mejor película.