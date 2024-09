Marvel presentó el primer tráiler de su nueva película "Thunderbolts*"

El equipo de Thunderbolts* también incluye a Olga Kurylenko (Taskmaster de Black Widow), Hannah John-Kamen (Ghost de Ant-Man and the Wasp), Wyatt Russell (John Walker de The Falcon and the Winter Soldier) y Julia Louis-Dreyfus (como la mente maestra Valentina Allegra de Fontaine). La estrella de Top Gun: Maverick Lewis Pullman interpreta a un misterioso personaje llamado Bob (todo indica que será Sentry).