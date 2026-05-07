La perturbadora película de Disney+ que fue un éxito en el cine y te dejará sin aliento + Seguir en









Con un elenco estelar y la dirección de Sam Raimi, esta película disponible en la plataforma de streaming apunta a ser de las más vistas del año.

La película dirigida por Raimi es una de las grandes apuestas de Disney. Disney

Disney suele hacer grandes apuestas con directores de renombre, pero pocas veces consigue llevar a cabo películas tan llamativas como esta. Dirigida por el icónico Sam Raimi, una eminencia en el género del terror y también en el mundo de los superhéroes, el filme será uno de los grandes éxitos a los que apunta la plataforma.

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Rachel McAdams y Dylan O'Brien son las estrellas de renombre que dan vida a los protagonistas de la obra, la cual tiene el clásico y curioso enfoque que tanto caracteriza al director. A esto se le suma una tensión que no suele verse en este tipo de filmes, lo que le da el condimento ideal para convertirse en una alternativa perfecta para quienes buscan muchas emociones juntas en una sola cinta.

Send Help Disney 1 La película fue un éxito en los cines y será uno de los platos fuertes de la plataforma de streaming. Disney

De qué trata ¡Ayuda! El filme sigue a Linda Liddle, una estratega corporativa que espera un ascenso dentro de su empresa, pero termina otra vez relegada por Bradley Preston, el nuevo CEO. Después de ese drama laboral, ambos viajan por trabajo junto a otros ejecutivos, hasta que el avión sufre un accidente y los deja como únicos sobrevivientes en una isla desierta.

En ese lugar aislado, ella pasa a tener una ventaja inesperada: sabe cómo moverse en situaciones extremas, consigue comida, agua y refugio, mientras que él queda herido y depende de su ayuda para seguir con vida. La película se vuelve incómoda porque el jefe que la había subestimado queda en manos de la misma persona a la que no le reconocía ningún valor dentro de la compañía.

A partir de ese giro, la historia combina supervivencia, humor negro y una pelea cada vez más tensa entre los dos. Ambos necesitan colaborar para sobrevivir y salir de la isla, pero el resentimiento, la desconfianza y la necesidad de tomar el control convierten cada decisión en parte de una batalla que se torna cada vez más oscura. Disney+: tráiler de ¡Ayuda! Embed - Send Help | Official Trailer | In Theaters Jan 30 Disney+: elenco de ¡Ayuda! Rachel McAdams

Dylan O'Brien

Edyll Ismail

Chris Pang

Dennis Haysbert

Xavier Samuel

Thaneth Warakulnukroh

Emma Raimi

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