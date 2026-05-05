Disney+ lanzó un episodio especial de la serie "El Oso"

El episodio, titulado “Gary”, es un flashback que sigue a los primos Richie (Moss-Bachrach) y Mikey (Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana.

Disney+ sorprendió a los fans de El Oso (The Bear) con un nuevo episodio especial de la serie antes del estreno de la quinta y última temporada el próximo mes.

El episodio, titulado “Gary”, es un flashback que sigue a los primos Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Mikey (Jon Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana. Los protagonistas del episodio también lo coescribieron, y el creador de la serie, Christopher Storer, lo dirigió.

Según la descripción oficial, el episodio sigue "la complicada relación de los dos amigos, descubriendo nuevas facetas del estado mental de Mikey a la vez que ofrece una visión crucial del hombre que es Richie cuando el público lo conoce por primera vez en la primera temporada, añadiendo un contexto emocional que replantea su historia desde el principio".

"¡Primos! ¡PRIMOS! ¡¡¡CUGINI!!! ¡Prepárate para GARY! Estamos tan emocionados de finalmente compartir esta pequeña aventura con Richie y Mikey. Escrito por mí y @jonnybernthal Dirigida por Christopher Storer. Hacer esto fue un sueño hecho realidad. Gracias a la gente hermosa de Gary, Indiana y como siempre Chicago, Illinois", escribió Moss-Bachrach en sus redes.

El Oso fue renovada para una quinta temporada en julio pasado y su estreno está previsto para finales de junio. Aún no se ha anunciado la fecha exacta.

La serie, creada por Christopher Storer, también cuenta con Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson en el reparto, con Oliver Platt y Molly Gordon en papeles recurrentes. Producida por FX Productions, Storer es productor ejecutivo junto a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube.

Desde su lanzamiento en 2022, ganó el Emmy a la Mejor Serie de Comedia en 2023, con White, Moss-Bachrach, Edebiri y Storer recibiendo premios individuales. Liza Colón-Zayas ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2024, e incluso Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Donna Berzatto, la madre de Carmy y Natalie, desde la segunda temporada, ganó el premio a la Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia.