Disney confirmó la fecha de lanzamiento del documental sobre la gira reunión de Oasis

Disney confirmó que el documental de Steven Knight sobre Oasis llegará a los cines en septiembre e incluirá la primera entrevista conjunta con los hermanos Gallagher en más de 25 años.

El documental se estrenará en cines de forma limitada, incluyendo salas IMAX, el 11 de septiembre, antes de pasar a Disney+ a finales de este año .

El año pasado surgieron los primeros informes sobre el documental del creador de Peaky Blinders acerca de una de las bandas de rock británicas más famosas y su gira de reunión.

Dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace , el documental narra uno de los regresos al rock and roll más esperados de la última generación. Sus creadores lo describen como un relato conmovedor y sin complejos del que posiblemente sea el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Knight ha grabado imágenes de los ensayos, los camerinos y las actuaciones, además de la primera entrevista conjunta con los hermanos en más de 25 años.

Knight declaró en un comunicado de prensa: "Tengo muchísimas ganas de que el mundo vea esta película. Creo que captura el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y la genialidad de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y la banda, pero, igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas ha tocado la música y, en ocasiones, cambiado para siempre. Es también la historia de cómo la música y la composición pueden unir generaciones, culturas y países, y, en tiempos de rencor y división, darnos a todos un motivo para la esperanza".

Anteriormente, la prensa británica había informado de que Oasis planeaba documentar su gira de reunión para el público cinematográfico. Ofrecieron 17 conciertos el año pasado, comenzando en Cardiff en julio y pasando por la Argentina en noviembre pasado.

El documental, aún sin título, es una producción de Magna Studios y Sony Music Vision. Los productores son Sam Bridger y Guy Heeley. Entre los productores ejecutivos se encuentran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O'Shea. El equipo técnico creativo está liderado por los mezcladores de sonido ganadores del Óscar James Mather y Tarn Willers, junto con el director de fotografía Haris Zambarloukos. Próximamente se anunciarán más detalles, incluyendo en que paises podrá verse en cines.