La temporada final de la serie "El Oso" ya tiene fecha de estreno en Disney+ + Seguir en









Los ocho episodios estarán disponibles para ver en el servicio de streaming el mismo día de su lanzamiento. Además, hoy también se reveló el póster de la nueva temporada.

La quinta y última temporada de El Oso ya tiene fecha de estreno.

Disney+ anunció hoy que El Oso de FX, la aclamada serie ganadora del premio Emmy, estrenará su quinta y última temporada el jueves 25 de junio exclusivamente en la plataforma de streaming.

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Los ocho episodios estarán disponibles para ver en el servicio de streaming el mismo día de su lanzamiento. Además, hoy también se reveló el póster de la nueva temporada.

image La noticia llega después del lanzamiento sorpresa de Gary, un episodio flashback de El Oso coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que sigue a Richie (Moss-Bachrach) y Mikey (Bernthal) en un viaje de trabajo a Gary, Indiana. Los fans pueden descubrir el episodio buscando “Gary” en Disney+.

De qué trata la quinta temporada de El Oso Con estreno el 25 de junio, la quinta y última temporada de El Oso retoma la historia la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie y Natalie “Sugar” (Abby Elliott) descubren que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace “perfecto” a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas.

La serie también está protagonizada por Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con apariciones de Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis.

El Oso de FX fue creada por Christopher Storer, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Josh Senior, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai y Rene Gube. Courtney Storer es productora culinaria. La serie es producida por FX Productions.

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