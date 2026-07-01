Donald Trump despidió a Victor Willis, cantante de Village People: "Lo extrañaremos mucho"

El reconocido cantante y creador de varios hits de la banda falleció este martes 30 de junio tras perder una batalla con una grave enfermedad.

Donald Trump , despidió al fallecido cantante Victor Willis con un posteo en su red social Truth Social, donde destacó su colaboración con el partido republicano luego de que adoptara "YMCA" como un himno en sus mitines.

El cantante de Village People y creador de varios hits de la banda falleció este martes 30 de junio tras perder una batalla con una grave enfermedad. La noticia fue confirmada desde las redes sociales de la banda.

Tras ser adoptado por la comunidad LGBTQ+, el hit mundial "YMCA" tuvo un segundo round cuando fue asociado al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2021.

Willis y el resto de los integrantes brindaron su aprobación para que el presidente norteamericano utilice la canción libremente, a diferencia de otros artistas que pidieron no ser asociados al Partido Republicano.

En ocasiones, Trump subió al escenario de sus discursos haciendo los característicos pasos de baile de YMCA, acompañado por los integrantes del icónico grupo.

El mensaje de Donald Trump a Victor Willis

A través de un posteo en su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos despidió al artista con cariño: "Era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo, YMCA, en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, 30 años después de su lanzamiento original".

Trump destacó el apoyo incondicional que tuvo Willis con su presidencia, estando ahí desde el día uno: "Muchos cantantes y grupos quisieron participar en los mítines después de que se batieran todos los récords de asistencia (las multitudes eran, y siguen siendo, enormes), ¡pero Victor y su grupo estuvieron ahí para nosotros desde el principio!".

"Les encantaba la acción, y nosotros los queríamos a ellos y a su gran y edificante canción", recordó.

Por último, pidió que reprodujeran YMCA en honor al artista: "Recordaremos a Victor cada vez que suene YMCA, como hoy, y durante toda esta semana de su cumpleaños del 4 de julio. Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo. Extrañaremos mucho a Victor Willis. ¡Que Dios lo bendiga!", cerró.