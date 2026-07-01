Murió Victor Willis, histórico cantante de Village People y compositor de sus mayores éxitos

Durante su etapa en la banda, Willis interpretó tanto a un policía como a un oficial de la marina.

Victor Willis , el líder de Village People , una de las bandas favoritas de Donald Trump , murió a sus 74 años.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People", escribió la banda. "Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una breve pero agresiva enfermedad. Solicitamos respeto a su privacidad".

Su viuda, Karen-Huff Willis , publicó un comunicado aparte en la página de Facebook del vocalista. Ella también expresó su profunda tristeza por la gran pérdida de su esposo.

Durante su etapa en Village People, Willis interpretó tanto a un policía como a un oficial de la marina. También fue coautor de algunos de sus sencillos más exitosos, como "YMCA", "Go West", "Macho Man" e "In The Navy".

El fallecido cantante formó parte del grupo desde su creación en 1977 hasta 1980. Posteriormente, Willis pasó años luchando en una disputa legal por los derechos de autor de las canciones que había compuesto. En 2012, ganó un caso histórico que le devolvió la propiedad parcial de numerosos temas de Village People .

Luego, en 2015, Willis recuperó el 50 por ciento de los derechos de autor de muchas de las canciones del grupo, incluyendo "YMCA". También había demandado a una nueva formación de Village People por un millón de dólares por problemas de imagen en 2009.

Willis regresó a la banda en 2017, retomando su papel de vocalista principal. A principios de 2025, Village People interpretó "YMCA" en un mitin de investidura de Donald Trump. "Sabemos que esto no les gustará a algunos", escribieron antes del evento, "sin embargo, creemos que la música debe interpretarse sin importar la política".

La banda describió la canción como "un himno global que, con suerte, ayudará a unir al país después de una campaña tumultuosa y dividida en la que nuestro candidato preferido perdió".

Trump había utilizado continuamente la música de Village People durante sus campañas electorales, tanto en 2020 como en 2024. A pesar de haberle ordenado inicialmente a Trump que no utilizara "YMCA" en 2020 después de que el presidente aparentemente amenazara con disparar a los manifestantes de Black Lives Matter en Minneapolis, Willis retiró su desaprobación en 2021.

El cantante reveló más tarde que "YMCA" se había beneficiado enormemente de su uso por parte de Trump, citando su reaparición en el número uno de las listas de Billboard. Mencionó los beneficios económicos, afirmando que se estima que el éxito ha generado varios millones de dólares gracias al uso continuado de la canción por parte del presidente.