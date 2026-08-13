Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará el cargo de secretaria de prensa + Agregar ámbito en









La mujer dejará su cargo para dedicarse a su familia, tras haber sido madre por segunda mes en mayo. Leavitt fue descripta por Trump como “una de sus asesoras de mayor confianza”.

Leavitt fue descripta por Trump como “una de sus asesoras de mayor confianza”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, de acuerdo con últimos anuncios del presidente Donald Trump. Su inminente salida, como una de las aliadas más cercanas del republicano, marca un importante cambio dentro de la prensa de la administración a menos de tres meses de las elecciones intermedias.

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Trump anunció la salida de la joven en una publicación en redes sociales, donde la describió como “una de mis asesoras de mayor confianza”, y explicó que Leavitt “dejará su cargo para pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente”.

Así, el mandatario añadió que ella continuará desempeñándose como asesora externa. La salida ocurre en un momento difícil para Trump, quien enfrenta bajos índices de aprobación en medio de la guerra con Irán y los altos precios de la gasolina.

Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará el cargo de secretaria de prensa Leavitt, de 28 años, hizo historia como la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de la historia y también como la primera mujer embarazada en ocupar el puesto, que implica una intensa presión. La joven cultivó una imagen personal como una defensora férrea del presidente y de sus políticas, enfrentándose con periodistas que hacen preguntas difíciles y dando la bienvenida a medios más afines.

“La verdad es que, desde que regresé a la Casa Blanca después del nacimiento de mi hija, sentí en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que requiere el cargo”, escribió el miércoles en una publicación en redes sociales, en la que calificó su decisión de “agridulce”.

View this post on Instagram La administración de Donald Trump prevé un gasto de al menos u$s900 millones en obras para la Casa Blanca La administración de Donald Trump tiene previsto destinar al menos u$s900 millones en proyectos de construcción en los terrenos de la Casa Blanca. En lugar de obtener los fondos directamente del Congreso, la Administración reunió dinero de otras agencias y donantes privados, de acuerdo con un informe en el que se detalló el plan. La información la dio a conocer el medio de EEUU The Washington Post al citar documentos oficiales. Los contratos confidenciales y los archivos de planificación relacionados indican que la Administración tiene previsto utilizar el dinero de esa cuenta para "proyectos de modernización" de la Casa Blanca, añade el informe. La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones ordenó al gobierno que detuviera las obras de un salón de baile de u$s400 millones en el ala este de la Casa Blanca, ya demolida, lo que supuso un importante revés para el líder republicano en un caso que pone a prueba su autoridad presidencial.