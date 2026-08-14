Donald Trump impone aranceles del 100% a los drones importados por motivos de seguridad nacional

Firmó el decreto bajo la Sección 232, la misma disposición de seguridad nacional que ya se aplica al acero, el aluminio y los productos farmacéuticos.

Aranceles a drones: Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 100% a drones importados por seguridad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó el jueves que los drones importados pasen a pagar tarifas arancelarias que alcanzaran el 100%, aunque evitando que los fabricantes europeos recieban el castigo arancelario más severo.

El material procedente del bloque europeo tendrá un gravamen del 15% y los modelos fabricados en el Reino Unido se enfrentarán a un arancel del 10%. Washington sostiene que EEUU ya no puede permitirse depender de fábricas extranjeras para un arma que transformó el campo de batalla y es clave en las guerras modernas.

Trump recurrió a la Sección 232 para imponer el arancel, una disposición de seguridad nacional que ya estaba aplicada al acero, aluminio, el cobre, y los productos farmacéuticos.

Los aranceles del 100% se aplicarán a los drones que pesen más de 25 kilogramos al despegar o que cuenten con cámaras térmicas, así como a sus estaciones de acoplamiento y a determinados componentes críticos. Los modelos más pequeños, junto a otras piezas, se enfrentarán a un arancel del 25%.

El arancel del 15% también alcanzará a aliados estratégicos como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza y Liechtenstein, dejando al Reino Unido como el único favorecido con el 10%. Sin embargo, el verdadero alcance del impacto radica en la letra chica de la regulación.

Impacto diferencial: Fabricantes de Europa y Reino Unido enfrentan tarifas del 15% y 10%, respectivamente, con requisitos de componentes.

El beneficio arancelario exige que casi el 100% de los componentes tecnológicos y de software provengan de los países autorizados o de EEUU. Este requisito impone un grave obstáculo para los desarrolladores europeos, que aún dependen masivamente de China para el abastecimiento de piezas críticas como baterías, motores y controladores.

Un dron que no cumpla ese requisito no solo pierde el descuento, sino que pasa directamente a la categoría del 25% o del 100%, según su tamaño y sus prestaciones.

Un dron que no cumpla ese requisito no solo pierde el descuento, sino que pasa directamente a la categoría del 25% o del 100%, según su tamaño y sus prestaciones.

¿Cuándo entran en vigor los aranceles?

El nuevo esquema arancelario comenzará a regir a los 21 días de la firma del decreto, plazo que se extenderá a 180 días para las piezas de mayor sensibilidad estratégica, al tiempo que se le otorgó al secretario de Comercio la tarea de instrumentar incentivos para las firmas que relocalicen sus plantas fabriles en territorio estadounidense.

La reforma militar de Trump, de fondo

Las tarifas impositivas se enmarcan en un despliegue más amplio de seguridad nacional. Simultáneamente, Donald Trump dispuso por memorando la creación del primer astillero militar en más de 80 años para acelerar las reparaciones de portaaviones y submarinos nuclearizados. La medida contempla también un nuevo centro técnico de componentes y la reorganización estratégica del comando naval de sistemas.

Medida de fondo: La imposición se enmarca en una reforma militar más amplia de Donald Trump, incluyendo inversiones en defensa. Foto: Naval Special Warfare

La norma también exige a la Marina desmantelar las catapultas electromagnéticas de sus nuevos portaaviones y retornar a la tecnología de vapor, en medio de intensas polémicas y crecientes dudas sobre el suministro de componentes.

Tras versiones sobre el crítico desgaste del arsenal de EEUU por el conflicto con Irán, trascendió un tenso reclamo de Trump a su jefe del Pentágono. Pese a que el Gobierno califica las versiones de falsas y niega fisuras en el suministro, la Casa Blanca ya proyecta un desembolso récord de u$s1,5 billones en Defensa para el próximo año fiscal.