Donald Trump pidió que despidan a Jimmy Kimmel de la cadena ABC tras una broma del presentador sobre Melania

Kimmel aprovechó el monólogo inicial de su programa "Jimmy Kimmel Live!" para referirse a los comentarios que hizo el jueves pasado en un segmento paródico sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Jimmy Kimmel , dijo el lunes que su broma sobre la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump , se había malinterpretado y que no era una "incitación al asesinato". Kimmel aprovechó el monólogo inicial de su programa "Jimmy Kimmel Live!" para referirse a los comentarios que hizo el jueves pasado en un segmento paródico sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca .

Dijo que su comentario de que Melania Trump tenía "un brillo como el de una viuda expectante" se refería a la diferencia de edad entre la primera dama y su marido, el presidente Donald Trump .

"Fue una broma muy ligera sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo" , dijo Kimmel. "No fue, ni por asomo, una incitación al asesinato".

Más temprano ese mismo día, Trump dijo que ABC y su empresa matriz, Walt Disney, deberían despedir inmediatamente a Kimmel , sumándose así a su esposa en sus críticas a Kimmel por los comentarios realizados antes de un tiroteo ocurrido cerca de una reunión de periodistas y políticos del fin de semana.

Donald Trump, quien anteriormente había pedido que se retirara a Kimmel de la programación, dijo que la broma del cómico era "algo que va mucho más allá de lo aceptable. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC ".

Trump ha instado repetidamente a las cadenas a retirar programas de humor o informativos que no le gustan o que le han criticado, presionando a los reguladores para que revoquen las licencias de las cadenas que, según Trump, son injustas con él. Sin embargo, las emisoras gozan de amplios derechos amparados por la Primera Enmienda para hacer bromas, incluso aquellas que resulten de mal gusto, según los expertos.

Melania Trump calificó los comentarios de Kimmel de "corrosivos" y de síntoma de enfermedad política en Estados Unidos.

"Estoy de acuerdo en que la retórica de odio y violencia es algo que debemos rechazar", dijo Kimmel. "Lo estoy, y creo que un buen punto de partida para reducirla sería tener una conversación con su marido al respecto".

Kimmel expresó su solidaridad con Melania Trump y con quienes asistieron al evento del sábado por el traumático incidente. Sin embargo, rechazó la idea de que una broma, contada tres días antes, "tuviera ningún efecto sobre lo que ocurrió".

Los Trump tuvieron que abandonar apresuradamente la cena del sábado tras el tiroteo en el vestíbulo del Washington Hilton.

Un sospechoso identificado como Cole Allen irrumpió en un control de seguridad y disparó contra agentes del Servicio Secreto, hiriendo a uno de ellos, antes de ser reducido y detenido.