Por el tiroteo en Washington declara el acusado Cole Allen: qué cargos enfrenta tras el intento de ataque a Donald Trump

El sospechoso comparece ante la Justicia tras irrumpir armado en el evento de la Cena de Corresponsales. Investigan su motivación y posibles nuevos cargos.

El acusado del tiroteo en la Cena de Corresponsales declara por primera vez ante la Justicia federal en Washington

Cole Thomas Allen comparece este lunes ante un tribunal federal de Washington D.C. acusado por el tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca , un episodio que obligó a evacuar al presidente Donald Trump y puso en foco la seguridad en eventos políticos.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el hotel Washington Hilton , donde se desarrollaba la tradicional cena con más de 2.500 asistentes. Según informaron medios estadounidenses, Allen intentó atravesar un control del Servicio Secreto portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

La rápida intervención de los agentes impidió que el sospechoso ingresara al salón principal. En medio de la situación, Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados. Durante el operativo, un agente recibió un disparo en su chaleco antibalas, aunque fue dado de alta poco después.

De acuerdo con fuentes federales, Allen enfrenta cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agresión a un agente federal con un arma peligrosa. La fiscal federal Jeanine Pirro señaló que el acusado buscaba provocar un daño significativo.

“Es evidente, según lo que sabemos hasta ahora, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible. Gracias al puesto de control instalado fuera del salón, donde miles de personas se encontraban para escuchar al presidente de Estados Unidos, ese control funcionó. Nadie resultó herido de gravedad, pero estaba claro hacia dónde se dirigía este acusado”, sostuvo.

Además, anticipó que podrían sumarse nuevas imputaciones en el transcurso de la jornada.

El perfil del acusado

Allen, de 31 años, es ingeniero mecánico formado en el California Institute of Technology y cuenta con una maestría en ciencias de la computación. Se desempeñaba como desarrollador independiente de videojuegos y también trabajaba como docente.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, viajó desde California hasta Washington D.C. con una escala en Chicago y se alojó en el mismo hotel donde se realizaba el evento. Transportó las armas en su equipaje.

cole allen tiroteo donald trump atacante La investigación analiza el manifiesto, los dispositivos y el entorno del sospechoso

Familiares indicaron que en el último tiempo había mostrado comportamientos erráticos y expresiones extremas, incluso anticipando que haría “algo importante”.

Revelan la carta que dejó Cole Allen antes del tiroteo en Washington

Minutos antes de intentar el ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el joven tirador Cole Allen dejó un manifiesto dirigido a su familia en el que expuso las razones de su accionar. "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", escribió al inicio del documento, donde también detalló que planeaba atacar a integrantes de la Administración de Donald Trump siguiendo un orden jerárquico “del más alto al más bajo”.

En el texto, al que accedió el diario The New York Post, Allen sostuvo que venía evaluando desde hacía tiempo la posibilidad de actuar contra Trump, aunque hasta entonces no había encontrado el momento adecuado. Según expresó, esa noche representaba “la primera oportunidad real para hacer algo al respecto”. También vinculó su decisión a una responsabilidad personal: “Lo que hacen mis representantes tiene su reflejo en mí”, afirmó, y agregó que sentía “rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta Administración”.

El manifiesto, firmado como “el asesino federal amistoso”, también incluyó reflexiones políticas, religiosas y personales. Allen cuestionó la idea de “poner la otra mejilla” y sostuvo: “Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor”. Además, enumeró situaciones que, según él, justificaban su postura y defendió la elección del momento del ataque como “el mejor” posible. Incluso reconoció dudas sobre su accionar, pero aseguró no ver “a nadie” dispuesto a actuar en su lugar.