Pánico en Washington: Donald Trump fue evacuado de la Cena de Corresponsales por un tiroteo + Seguir en









El Servicio Secreto norteamericano decidió retirar al presidente de la cena de gala de corresponsales. El posible tirador está detenido.

Trump fue llevado a la Casa Blanca en medio del estupor. Reuters

Un nuevo hecho de extremo peligro sacudió a Donald Trump, en medio de las negociaciones por la paz en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos se encontraba junto a su esposa Melania Trump en un evento de gala, la tradicional ceremonia de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), cuando un presunto ataque armado provocó una rápida evacuación por parte del Servicio Secreto norteamericano.

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En el evento había unos 2.600 asistentes que se refugiaron en el suelo cuando se oyó lo que parecían disparos. Aunque testigos aseguran haber visto a un hombre con un rifle disparando desde el suelo y haber oído entre cinco y ocho detonaciones, las primeras versiones oficiales señalan que hay un detenido, aunque no logró dilucidarse si fue el autor de los disparos. Trump no fue herido y fue llevado a la Casa Blanca.

Evacuación Washington Bloomberg Los asistentes fueron rápidamente evacuados del Washington Hilton. Bloomberg El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón y efectivos policiales generaron un cordón policial en Hotel Washington Hilton. Entre los presentes, se encontraban el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. La información oficial advierte que ningún asistente fue herido, pero un agente recibió un disparo.

El hecho recuerda al último intento de atentado que sufrió el mandatario, el 13 de julio del 2024, cuando se encontraba en la campaña electoral de su segunda postulación presidencial. Esa jornada Donald Trump realizaba un evento proselitista en Pensilvania cuando un tirador, posteriormente identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó contra él y lo hirió en la oreja derecha. Trump finalmente se retiró del escenario y Crooks fue abatido.

Donald Trump atentado Donald Trump publicó en sus redes sociales tras el hecho Luego de su evacuación, Donald Trump publicó en su red social, Truth Social, tomándose con humor el acontecimiento: “Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido, y recomendé que ‘El show continúe’, pero me guiaré completamente por lo que indiquen las fuerzas de seguridad".2 "Ellos tomarán una decisión en breve. Más allá de esa decisión, la noche será muy distinta a lo planeado y, simplemente, tendremos que hacerlo de nuevo", agregó.