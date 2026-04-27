Tiroteo en Washington: así fue el plan Cole Allen de ataque contra Donald Trump en la Cena de Corresponsales

La Justicia de EEUU investiga cómo el acusado habría planificado durante días el intento de atentado durante una cena en la Casa Blanca.

La Justicia de EEUU investiga el intento de atentado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca.

Las autoridades de Estados Unidos investigan a Cole Thomas Allen , acusado de haber planificado durante varios días un intento de ataque contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca, un hecho que derivó en la evacuación del presidente y de altos funcionarios del gobierno.

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El episodio ocurrido en el marco de la tradicional gala de corresponsa les sigue bajo análisis judicial, mientras avanza la reconstrucción del recorrido del sospechoso. Allen , de 31 años y oriundo de California , fue detenido tras el hecho y quedó bajo custodia federal.

Según la investigación, el hombre habría viajado desde el estado de California hacia Washington con una planificación previa que incluyó trayectos en tren hasta Chicago y luego la continuación hacia la capital estadounidense. Las autoridades sostienen que no se trató de un movimiento improvisado, sino de un itinerario organizado con anticipación.

El episodio obligó a evacuar a Donald Trump y a altos funcionarios del gobierno.

Uno de los elementos más relevantes del caso es que Allen se alojó en el hotel Hilton donde se desarrollaba el evento. Allí se concentraban periodistas, empresarios y figuras políticas en el marco de la gala, lo que refuerza la hipótesis de una planificación previa con conocimiento del lugar y del funcionamiento del evento.

El dato es considerado central por los investigadores, ya que indicaría que el acusado no solo conocía la dinámica del encuentro, sino también los accesos y movimientos del entorno presidencial.

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Quién es Cole Tomas Allen y qué se sabe del atacante del tiroteo durante la Cena de Corresponsales de Donald Trump

El secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, confirmó que Allen portaba dos armas de fuego adquiridas en los últimos dos años. Además, señaló la principal línea investigativa sobre su posible objetivo.

“Parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente”, señaló Blanche en declaraciones televisivas.

Cole Tomas Allen Los investigadores analizan si hubo planificación previa y posibles apoyos.

Las autoridades identificaron a Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años proveniente de Torrance, perteneciente a la zona de Los Ángeles, California, como el individuo armado que fue interceptado en las proximidades de la cena donde participaban el presidente Trump y su equipo.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó del Instituto Tecnológico de California en 2017 con una licenciatura en ingeniería mecánica y obtuvo una maestría en informática de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills en 2025. En su cuenta, el mismo se describe como "ingeniero mecánico e informático de formación", "desarrollador independiente de videojuegos por experiencia" y "profesor de vocación".

Como estudiante de Caltech, apareció en un reportaje de noticias local en 2017 por haber desarrollado un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. De acuerdo a los registros de la Comisión Federal Electoral, Allen donó u$s25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Hipótesis y avances de la causa

Con el sospechoso ya detenido, los investigadores buscan establecer si actuó solo o si recibió apoyo externo. También intentan determinar cómo logró ingresar armado al evento y si existieron alertas previas que no fueron detectadas.

El foco de la causa ahora está puesto en reconstruir cada movimiento previo al ataque y en definir el nivel de planificación del hecho, que generó una fuerte alerta en el sistema de seguridad presidencial estadounidense.