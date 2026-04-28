Trenes en conflicto: menos frecuencias, fallas técnicas y un fuerte reclamo gremial por el servicio ferroviario

Los servicios sufrieron una fuerte reducción, sobre todo en la zona del AMBA. Desde La Fraternidad, detallaron que se debe a una serie de problemas estructurales conjuntos.

El sindicato La Fraternidad , que representa a los maquinistas ferroviarios, advirtió que el sistema de trenes de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una reducción cercana al 33% en sus frecuencias durante la gestión de Javier Milei .

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El diagnóstico surgió de un comunicado en el que la organización detalló múltiples problemas estructurales: falta de mantenimiento, escasez de formaciones y disminución del personal operativo.

Según el gremio, el deterioro se profundizó en los últimos años y afectó tanto la infraestructura como la prestación diaria del servicio.

Entre las causas, mencionaron la dificultad para conseguir repuestos, la menor cantidad de trenes disponibles y la salida de trabajadores que no fueron reemplazados. A esto se sumó una pérdida salarial superior al 40% en términos reales, lo que, según indicaron, impactó directamente en la capacidad operativa del sistema.

En el área de transporte de cargas, La Fraternidad describió un escenario crítico . Afirmó que los trenes, tanto estatales como privados, circulan a una velocidad promedio de apenas 15 kilómetros por hora , y que se registran cerca de tres descarrilamientos diarios , en su mayoría vinculados al deterioro de la infraestructura.

Larga Distancia - Trenes Argentinos Operaciones.jpg Los trenes de carga y de larga distancia también atraviesan una crisis. Archivo

Respecto a los servicios de larga distancia, el sindicato sostuvo que “en su gran mayoría” dejaron de funcionar. En distintas regiones del país, varios ramales quedaron suspendidos o presentan un funcionamiento irregular, mientras que otros operan con limitaciones o de manera intermitente.

El comunicado también advirtió que el sistema atraviesa un proceso de reducción progresiva de prestaciones y cuestionó la falta de una política ferroviaria de largo plazo.

En paralelo, recordó que continúa el debate sobre el modelo de gestión, en un contexto donde el Gobierno impulsa una mayor participación privada en la operación del servicio.

El duro comunicado de La Fraternidad contra el Gobierno

Bajo el título “Ferrocidio en marcha”, el gremio liderado por Omar Maturano difundió un documento con fuertes críticas a la política ferroviaria oficial. Allí denunció una “destrucción sistemática” del sistema y puso en duda el destino de los fondos asignados al sector.

El texto, fechado el 22 de abril en Buenos Aires, hizo foco en la “Emergencia Ferroviaria” establecida por el Decreto 525/2024, que contempló una asignación de aproximadamente u$s1400 millones para mejorar el servicio y garantizar condiciones de seguridad.

Comunicado La Fraternidad El comunicado de La Fraternidad.

Sin embargo, el sindicato aseguró que los resultados no reflejan esas inversiones. “¿A dónde fueron los fondos asignados?”, planteó el comunicado, y respondió: “No lo sabemos”, en una crítica directa a la gestión de los recursos.

Además, advirtió que, de continuar la situación actual, los trenes podrían pasar a circular con una frecuencia de hasta un servicio por hora, debido a la falta de material rodante y al estado de las vías y los sistemas de señalamiento.

Fallas masivas y colapso en líneas clave del AMBA

El 28 de abril, el sistema ferroviario volvió a registrar serias complicaciones. Las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur sufrieron demoras, cancelaciones y fallas técnicas que generaron un nuevo colapso en el servicio.

Desde el Roca, informaron que los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circularon con demoras por problemas técnicos en la estación Temperley. A estos inconvenientes se sumaron dificultades en el San Martín y en el Belgrano Sur, especialmente en los servicios hacia González Catán y Marcos Paz, este último afectado por falta de formaciones.

En ese contexto, La Fraternidad anticipó que a mediados de mayo podría aplicarse una nueva reducción de frecuencias en los trenes de pasajeros del AMBA. Según explicaron, la medida respondería a la falta de inversión y al deterioro general del sistema.

Aunque desde el Gobierno negaron cambios en el cronograma, el sindicato sostuvo que podrían recortarse hasta 18 servicios diarios en líneas como Roca, Sarmiento, San Martín y Mitre.

Demoras trenes Hay demoras en distintas líneas. Archivo

Servicios suspendidos y funcionamiento irregular en todo el país

El impacto también alcanzó a los trenes de larga distancia. Permanecen suspendidos servicios como Buenos Aires-Mendoza, San Luis, Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba y el expreso Buenos Aires-Rosario, además del tren a Pehuajó.

Otros recorridos presentan restricciones, como el servicio turístico Mercedes-Tomás Jofré, los regionales La Banda-Fernández y Rosario-Cañada de Gómez, y el tren a Pinamar.

Algunos ramales continúan operando, aunque con dificultades, entre ellos el Tren de las Sierras, el Tren del Chaco, el tramo Salta-Güemes y el servicio Rosario-Retiro.

En este escenario, el sistema ferroviario argentino enfrenta un contexto de creciente incertidumbre, con cuestionamientos sobre su funcionamiento actual y el rumbo que adoptará en los próximos meses.