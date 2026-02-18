El actor Shia LaBeouf fue arrestado tras agredir a dos hombres en Nueva Orleans

A lo largo de casi veinte años, LaBeouf ha acumulado múltiples antecedentes legales, principalmente relacionados con arrestos por conducta desordenada, ebriedad pública y agresiones menores.

Shia LaBeouf fue sido arrestado y acusado de agresión después de presuntamente agredir a dos hombres durante las celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans, según la policía.

Se dice que la estrella de Transformers golpeó a una víctima varias veces y luego, según se informa, el actor golpeó a un segundo hombre en la nariz. El actor fue arrestado y acusado de “dos cargos de agresión simple”.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans dijo en un comunicado que recibieron una llamada a las 12:45 a. m. del martes (17 de febrero) después de que un miembro del personal de un negocio en Royal Street, en el Barrio Francés de la ciudad, informara que había recibido un puñetazo.

“Según informes, un hombre identificado como Shia LaBeouf, de 39 años, estaba causando disturbios y se estaba volviendo cada vez más agresivo en un negocio de Royal Street”, decía el comunicado. “Una vez retirado del edificio, la víctima declaró haber sido golpeada por LaBeouf, quien la golpeó con los puños cerrados varias veces”.

Los agentes afirmaron entonces que LaBeouf se marchó, antes de regresar con una agresividad aún mayor y, según se informa, volvió a golpear a la misma víctima antes de agredir a otro hombre con un puñetazo en la nariz. Añadieron que lo sujetaron hasta la llegada de la policía y lo trasladaron al hospital para que le trataran lesiones desconocidas, antes de ser dado de alta y posteriormente acusado.

Los antecedentes de Shia LaBeouf

A lo largo de casi veinte años, Shia LaBeouf ha acumulado múltiples antecedentes legales, principalmente relacionados con arrestos por conducta desordenada, ebriedad pública y agresiones menores, así como demandas civiles por abuso.

Los episodios más relevantes se registraron entre 2007 y 2026, casi siempre vinculados a problemas de adicción al alcohol.

Entre los casos más notorios destaca el arresto en 2007 por allanamiento en una farmacia de Chicago, que terminó con los cargos retirados.

Un año después, enfrentó una orden de arresto por no comparecer a corte tras fumar en un lugar prohibido, resuelta con una multa de u$s500 y el retiro de cargos.

Ese mismo año, fue detenido por conducir bajo influencia del alcohol (DUI) tras un accidente, pero no resultó culpable.

En 2014, LaBeouf fue arrestado en Nueva York por conducta desordenada y acoso en un teatro. Se declaró culpable de desorden público, buscó tratamiento para el alcoholismo y varios cargos fueron desestimados.

En 2017, la policía lo detuvo en Savannah, Georgia, por ebriedad pública y desorden; recibió un año de probation, una multa de u$s1.000 y debió asistir a terapia por ira y abuso de sustancias.

Un nuevo incidente en 2020 lo llevó a enfrentar cargos por agresión y robo menor, pero completó un programa de desviación y los cargos fueron desestimados.

En el terreno civil, la demanda presentada por FKA Twigs en 2020 acusó al actor de agresión sexual, maltrato físico y angustia emocional durante su relación, además de aislamiento y transmisión intencional de una ETS. El caso se resolvió de manera privada en julio de 2025.