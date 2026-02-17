"Hola, soy Mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, hijo del Chino Darín + Seguir en









La actriz española compartió imágenes del niño en sus redes sociales. El contenido generó un revuelo en sus fans que se murieron de amor.

Ursula con su hijo Dante, en Barcelona.

La actriz española Úrsula Corberó presentó este martes a Dante, el hijo que tuvo con el actor argentino Chino Darín. Al niño apenas se lo vió dentro de un cochecito, cubierto por una manta, mientras paseaba cerca del Arco del Triunfo, en Barcelona, la ciudad natal de mi mamá.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dante es el primer hijo de la actriz española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín. Nació el lunes 9 de febrero, una décadas después de que ambos actores comenzarán su relación, allá por el 2016. La relación comenzó tras conocerse durante el rodaje de la serie española La embajada, donde también interpretaban a una pareja en la ficción.

El Chino Darín se encontraba grabando una serie en Buenos Aires cuando se enteró que estaba por ser papá. Tuvo que viajó de urgencia a España para estar presente en el parto, calificando la llegada de su hijo como una "experiencia gloriosa y transformadora".

Ricardo Darín, el ícono argentino que anunció la noticia al mundo La noticia del embarazo no tardó en generar eco dentro del círculo más cercano de la pareja, con la reacción de Ricardo Darín destacándose entre las más esperadas. Desde Madrid, el actor expresó su emoción en una entrevista radial al aire en Perros de la calle en Urbana Play. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, dijo, además de admitir que ya conocía la noticia desde hacía tiempo. El actor explicó que la familia transitó los primeros meses con discreción, a la espera de cumplir el plazo prudencial.

“Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, relató Darín, quien bromeó sobre su nuevo rol, asegurando entre risas que se sentía “abuelo desde que nació”. El tono relajado y el humor sirvieron para transmitir alegría y ligereza, en medio del entusiasmo que acompaña la llegada de un nuevo integrante.

A las palabras de Ricardo Darín se sumaron las de Florencia Bas, esposa del actor y futura abuela, quien publicó en redes sociales un mensaje lleno de cariño: “Me explota el corazón de alegría y amor”. Deseó felicidad a la pareja y transmitió su propia dicha: “¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. Clara Darín, hermana del Chino y próxima tía, también se expresó en tono afectuoso: “Mis pichonchitos”, escribió, mostrando el entusiasmo y el vínculo que une a los futuros padres y a su círculo más próximo.

Temas Ricardo Darín