El insólito Récord Guinness que busca romper Pitbull: miles de personas usando calvas postizas

El cantante convocó a sus fans a participar de un récord mundial durante su show en Londres, con una acción colectiva inédita.

La iniciativa, prevista para el 10 de julio, surgió a partir de una propuesta de los fans del artista Pitbull.

El cantante Pitbull lanzó este martes una convocatoria tan insólita como masiva: batir un Guinness World Records al reunir la mayor cantidad de personas usando calvas postizas al mismo tiempo, durante uno de sus conciertos en Londres, en una acción ideada por sus propios seguidores.

La iniciativa, prevista para el 10 de julio, surgió a partir de una propuesta de los fans del artista, autodenominados los Bald-E’s, y fue creciendo hasta sumar el respaldo del conductor de la BBC, Greg James, antes de recibir finalmente la aprobación del propio rapero de origen cubano.

“Prepárense para todos los Bald-E’s que la van a romper. Cada vez que te pones esa calva, sabés que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida”, expresó el artista al anunciar el desafío colectivo.

Cómo será el intento de récord durante el show Embed - Pitbull | Every time you put on that bald cap… you know you’re about to have the TIME OF YOUR LIVES! Daleee | Instagram View this post on Instagram De acuerdo con las reglas difundidas por la organización del festival BST Hyde Park, todos los participantes deberán colocarse la calva postiza exactamente al mismo tiempo y mantenerla perfectamente asegurada durante al menos un minuto.

Además, el intento de récord se realizará en un momento puntual del concierto, especialmente coordinado para que la multitud se transforme en una imagen colectiva que recreará la fisonomía del propio productor musical Armando Christian Pérez, nombre real de Pitbull.

La acción convertirá al público en una auténtica postal gigante y será uno de los puntos centrales del show, en el que el artista busca dejar su marca no solo musical, sino también en la historia de los récords mundiales. Nacido en Miami de padres cubanos, Armando Pérez creció en Little Havana. Adoptó el nombre "Pitbull" porque, al igual que la raza del perro, su estilo de rapear es agresivo y "muerde" las palabras. Ganador de un Grammy Latino, ha lanzado múltiples álbumes exitosos, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, es un empresario, incluso dando nombre al estadio de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

