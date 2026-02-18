ANSES suma un beneficio exclusivo para jubilados en febrero 2026 + Seguir en









El organismo estatal activa nuevas rebajas y reintegros para las compras diarias en miles de locales adheridos.

Los beneficiarios de ANSES cuentan con grandes ofertas en supermercados.

Durante febrero 2026, los adultos mayores que reciben su jubilación a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una ayuda extra para afrontar sus gastos del día a día. El organismo previsional organizó un esquema de rebajas y reintegros en distintos rubros, en todo el país.

La propuesta busca bajar el gasto en los productos básicos como alimentos, artículos de limpieza y farmacia. Además, se puede combinar con promociones de bancos en los que se acreditan los pagos mensuales.

Persona mayor en el supermercado.webp Qué son los Beneficios ANSES El programa de descuentos del organismo permite acceder a rebajas y reintegros en más de 7.000 comercios de todo el país y en grandes cadenas de supermercados. En total, supera los 12.000 puntos de venta adheridos.

Para obtener el descuento, el titular debe pagar con la tarjeta asociada a la cuenta donde percibe su jubilación o pensión. No hace falta ningún trámite adicional. Entre las ventajas principales, están las rebajas desde el 10% en supermercados, en muchos casos sin límite de reintegro, y un 20% en productos de perfumería y limpieza.

Otro punto a tener en cuenta es la cuenta remunerada que ofrecen algunas entidades financieras. Ese servicio genera intereses diarios sobre el dinero depositado, así que te brinda un ingreso adicional mientras los fondos se quedan en la cuenta.

Beneficios ANSES para jubilados: todos los descuentos disponibles Los bancos que pagan los haberes de ANSES activaron promociones complementarias que se pueden acumular con el beneficio base. En el caso del Banco Nación, quienes cobran ahí acceden a un 5% extra en supermercados como Carrefour, Coto, Chango Más y La Anónima. El tope alcanza los $5.000 por semana y $20.000 por mes, siempre que la compra se haga con tarjeta o mediante la app BNA+ y MODO. El Banco Provincia, a través de Cuenta DNI, ofrece otro 5% adicional en cadenas como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El límite es de $5.000 semanales por persona y se aplica al pagar con QR o Clave DNI. El Banco Supervielle concentra sus promociones los días martes. Ese día brinda hasta 20% de descuento en supermercados del grupo Cencosud y un 50% en farmacias adheridas. También suma un 10% en combustibles. El Banco Galicia propone hasta un 25% de ahorro mensual y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, además de descuentos en farmacias y ópticas.

