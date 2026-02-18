La historia de Peter Claffey, de la selección de rugby de Irlanda a protagonizar "El Caballero de los Siete Reinos" + Seguir en









Antes de ser conocido por su papel como Sir Duncan el Alto, el irlandés de 28 años dedicó varios años de su vida al deporte.

El interprete de Sir Duncan el Alto y su pasado como deportista. Imagen: HBO Max

Peter Claffey se dedicó a jugar al rugby entre 2015 y 2018. Durante su período en el deporte, llegó a vestir la camiseta de la selección de Irlanda en el Seis Naciones M20 de 2016, finalmente su pasión por la actuación lo llevó a convertirse en la estrella de El Caballero de los Siete Reinos, el aclamado spin-off de Game of Thrones.

Antes de ser conocido por su papel como Sir Duncan el Alto, el irlandés de 28 años jugó rugby amateur en Galwegians RFC y Buccaneers RFC. Sin embargo en 2015, su gran físico y potencia llamó la atención de la academia de Connacht, donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo en 2015. Además, en 2016 formó parte del plantel M20 de Irlanda que disputó el Seis Naciones M20 de 2016, y disputó los encuentros frente a Francia e Inglaterra.

Peter Claffey Rugby A pesar de formar parte de la academia de Connacht, su primer contrato profesional le llegó en 2018, aunque le costó terminar de integrarse en el profesionalismo y no llegó a disputar ningún partido. Alegando falta de oportunidades y la sensación de que no estaba compitiendo al nivel que quería, abandonó el club en 2019.

Fue en ese momento que Claffey se centró en la interpretación, mientras siguió ligado al rugby amateur con Terenure College RFC. Se matriculó en la Bow Street Academy for Screen Actors de Dublín antes y se graduó en 2020, alejándose definitivamente del deporte ovalado.n

El paso de Peter Claffey a la actuación Debutó en la actuación en 2022, en papeles menores en series como Harry Wild y Bad Sisters. Ese mismo año, le llegó su primer protagónico en Wreck, donde tuvo el rol principal interpretando el papel de Cormac Kelly durante 12 episodios hasta 2024. Sin embargo, volvió a obtener papeles secundarios en Vikings: Valhalla, Borderline y nuevamente en Bad Sisters, pero en otra interpretación.

Finalmente, en abril 2024, se confirmó su papel como Sir Duncan el Alto en A Kinght of the Seven Kingdoms (El Caballero de los Siete Reinos), el aclamado spin-off de la multi-ganadora serie, Game of Thrones que está siendo un éxito en HBO y HBO Max.