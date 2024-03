El actor de "Star Wars", Jake Lloyd, fue internado tras un brote psicótico

"Jake empezó a tener algunos problemas en la escuela secundaria", dijo Lisa. “Empezó a hablar de 'realidades'. No sabía si estaba en esta realidad o en una realidad diferente. Realmente no sabía exactamente qué decir a eso”.

Un día, Lisa le preguntó a su hijo si había terminado su tarea. “Y él dijo: 'Bueno, ni siquiera sé si necesito hacerlo'. No sé en qué realidad estoy'”, dijo. “Y yo dije: 'Bueno, hoy estás en mi realidad, así que tienes que hacer tu tarea'”.

Lisa también dijo que un médico le sugirió que tenía trastorno bipolar y probó numerosos medicamentos para ayudarlo a controlar sus síntomas, pero nada funcionó.

Cuando iba a la universidad, le decía a su madre “que la gente lo seguía” y además faltaba frecuentemente a clases. A veces mencionaba haber visto personas con “ojos negros” mirándolo en la calle y haber tenido conversaciones nocturnas con el presentador del Daily Show, Jon Stewart, a través de su televisor. “No nos dijo que estaba escuchando voces en ese momento. Pero lo era”, añadió.

A Lloyd le diagnosticaron esquizofrenia después de abandonar la universidad, lo que empeoró su salud mental. “Cuando finalmente se lo dijeron, lo sumió totalmente en una depresión aún peor. Fue realmente difícil”.

Su condición se vio exacerbada por una condición neurológica llamada anosognosia, que hace que el paciente no sea consciente de sus síntomas o los niegue inconscientemente.

"No pensó que necesitaba tomar medicamentos porque no estaba enfermo", dijo Lisa. "No pensó que necesitaba ir al terapeuta porque no tenía nada de malo".

Posteriormente fue a prisión durante 10 meses en 2015 después de que la policía dijera que los condujo a una persecución por varios condados antes de estrellar su auto, mientras no estaba tomando su medicamento. Lisa quería que fuera al hospital, pero descubrió que no había camas disponibles.

El “brote psicótico” que ocurrió el año pasado tuvo lugar mientras ella lo llevaba a casa después de comprar comida en McDonald's. “Dijo que quería apagar el auto. Y giró el auto en medio de los tres carriles, y estábamos en el carril central”, recordó Lisa. "Hubo muchos gritos y chillidos".

Los conductores atrapados en el carril central llamaron a la policía y cuando interrogaron a Lloyd, nada de lo que les decía tenía sentido.

Luego fue ingresado en el hospital y trasladado a un centro de salud mental para pacientes internados. Actualmente, lleva 10 meses de una estadía de 18 meses y ha mostrado signos notables de mejoría.

"Le está yendo mucho mejor de lo que esperaba", dijo Lisa. “Se está relacionando mejor con la gente y se está volviendo un poco más sociable, lo cual es realmente agradable. Es como recuperar más del viejo Jake, porque siempre ha sido increíblemente sociable hasta que se volvió esquizofrénico”.

Por qué Jake Lloyd se alejó de Hollywood

También comentó sobre sus razones para alejarse de Hollywood. “La gente dice que renunció por Star Wars. Bueno, eso no es cierto. No tuvo nada que ver con Star Wars. Tenía más que ver con nuestra familia. Y estábamos pasando por un divorcio”, explicó Lisa. “Las cosas estaban inestables y un poco difíciles. Y Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo la audición”.

Y continuó: “A Jake le encantaba filmar Star Wars. Se divirtió mucho. Me encantaría que se recuperara lo suficiente como para poder hacer algo, y estoy seguro de que a él tal vez le gustaría hacer eso. No podría en este momento, pero nunca se sabe cuánto va a mejorar. Así que ya veremos”.