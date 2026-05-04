Donald Trump, "el mandaloriano": la llamativa imagen que compartió la Casa Blanca por el Día de Star Wars + Seguir en









El mandaloriano de Trump está acompañado por el niño alienígena y aprendiz Jedi Grogu, también conocido como "Baby Yoda", y lleva una bandera estadounidense.

La imagen que publicó la Casa Blanca de Trump.

En el marco del Día de Star Wars (Star Wars Day), la Casa Blanca publicó hoy un meme que muestra a Donald Trump como el héroe de la serie de Disney+ The Mandalorian y de la próxima película The Mandalorian and Grogu.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandaloriano de Trump está acompañado por el niño alienígena y aprendiz Jedi Grogu, también conocido como "Baby Yoda", y lleva una bandera estadounidense. La imagen iba acompañada de la declaración: "En una galaxia que exige fuerza, Estados Unidos está preparado. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2051321953022042350&partner=&hide_thread=false In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026 Rápidamente la publicación se lleno de mensajes negativos, dónde los más destacados proponían cambios en la imagen. Muchos de ellos caracterizaban a Trump como el villano Jabba the Hutt, otros cambiaban la bandera de Estados Unidos por la de Israel o directamente hacían referencias al caso Epstein.

El antecedente de Donald Trump y Star Wars En el Día de Star Wars de 2025, la Casa Blanca compartió una imagen generada por IA de Trump como un Jedi musculoso con un pie de foto que decía: "Feliz 4 de mayo a todos, incluidos los lunáticos de la izquierda radical que luchan con tanta fuerza para traer de vuelta a nuestra galaxia a los Señores Sith, asesinos, narcotraficantes, prisioneros peligrosos y miembros de la pandilla MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio. Que el 4 de mayo los acompañe".

Si bien la publicación se refería a los oponentes políticos de Trump como los malvados Señores Sith, el sable de luz que Trump sostenía en la imagen era rojo, color que tradicionalmente solo usan los villanos de Star Wars como Darth Vader.

image La imagen compartida por Trump en el Día de Star Wars en 2025. Al igual que Javier Milei y sus seguidores hacen en sus redes sociales, Trump y sus seguidores de MAGA han utilizado otros memes de la cultura pop para presentar al presidente de EEUU como una especie de guerrero sobrehumano que lucha por la libertad. Por ejemplo, antes de las elecciones de 2024, Trump compartió una imagen en la que se representaba a sí mismo como Superman y a otros colaboradores como superhéroes de DC (incluido JD Vance como Batman). Mientras tanto, el mes pasado, Trump compartió una imagen generada por IA en la que aparecía como una figura similar a Cristo curando a un hombre enfermo, la cual fue eliminada de la cuenta Truth Social del presidente tras la polémica.