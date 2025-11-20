¿El actor Timothée Chalamet es el rapero EsDeeKid? La teoría que sacude Internet + Seguir en









La especulación comenzó hace aproximadamente una semana con una publicación del tiktoker KJ.Freeman.

¿El actor es realmente quién está detrás del pasamontañas que usa el rapero?

Un rumor que circula esta semana en Internet sugiere que el actor Timothée Chalamet es el artista de hip-hop EsDeeKid, cuya canción “LV Sandals” ha ganado popularidad en TikTok y cuyos sencillos “Phantom” y “4 Raws” se han convertido en éxitos en el Reino Unido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

¿En que se basa las suposiciones en Internet? Principalmente en el hecho de que Chalamet tiene ojos parecidos a EsDeeKid, quien siempre usa un pasamontañas que cubre el resto de su rostro en las fotos.

Las "pruebas" de que Timothée Chalamet es el artista de hip-hop EsDeeKid La especulación comenzó hace aproximadamente una semana con una publicación del tiktoker KJ.Freeman, quien advierte a los usuarios de antemano: "Lo que estoy a punto de decir es probablemente una de las cosas más locas que escuches en esta aplicación hoy". Freeman luego detalla todas las razones para sospechar que Chalamet es un rapero de hip hop encubierto:

Chalamet asistió a un concierto de Fakemink en Londres en lugar de pasar el rato con amigos famosos o estar ocupado. "¿Por qué se tomaría el tiempo de su día para ir a eso?", pregunta Freeman en el TikTok.

El acento parece algo que él podría hacer. "Timothée Chalamet fingiría un acento de Liverpool y se convertiría en un rapero de drill británico. Está en su ADN hacer algo así".

La transición de actor a músico es difícil de lograr. El único ejemplo que se le ocurre a Freeman es Jamie Foxx , de quien dice que fue acusado de sonar como Ray Charles . (Los vemos, J.Lo, Drake, Kylie Minogue, etc., etc., etc.)

, de quien dice que fue acusado de sonar como . (Los vemos, J.Lo, Drake, Kylie Minogue, etc., etc., etc.) A Chalamet le gusta el hip-hop. EsDeeKid no tiene mucha presencia en internet. Un perfil de Bandlab data de abril de 2024 y cita a YoungBoy Never Broke Again y Xxxtentacion como inspiraciones, y comenzó a publicar en Tumblr en junio de 2024. Solo empezó a reseñar películas en Letterboxd este año, y ninguna de las dos que le gustan (Ocean's Eleven y Se7en) está protagonizada por Chalamet. Su perfil de Cash App lo identifica como Damario Jones, y su perfil de Tellonym no se parece en nada a Chalamet.

Temas Música

Internet