Luego de hacer historia hace apenas cuatro meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali Espósito vuelve a presentarse en el estadio Monumental este sábado 26 de septiembre.
Lali Esposito en River Plate: horarios, accesos y lo que tenés que saber antes del show
Tras ocho estadios agotados —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista tendrá su gran despedida de la gira en un show con entradas agotadas.
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Tras ocho estadios agotados —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista tendrá su gran despedida de la gira de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA con un show con entradas agotadas.
Todo lo qué tenés que saber sobre el show de Lali en River Plate
LUGAR: Estadio River Plate - Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, CABA
- APERTURA DE PUERTAS: 17 HS
- COMIENZO SHOW: 21 HS
Ingresos al show de Lali en River Plate
INGRESO 1
PARKING EX-TIRO FEDERAL
Av. Lugones y Campos Salles
INGRESO 2
CAMPO TRASERO
Av. Libertador y Campos Salles
INGRESO 3
PLATEAS BELGRANO
INF / BAJA / MEDIA
Av. Libertador y Udaondo
INGRESO 4
CAMPO DELANTERO
Av. Libertador y Udaondo
INGRESO 6
CAMPO DELANTERO
Av. Alcorta y Monroe
INGRESO 7
PARKING INTERNO RIVER
Av. Alcorta y Monroe
INGRESO 8
PLATEA SAN MARTÍN ALTA
Av. Alcorta y Monroe
INGRESO 9
PLATEA SIVORI MEDIA
Av. Alcorta y Monroe
INGRESO 10
PLATEAS SAN MARTÍN
INF / BAJA / MEDIA
Av. Alcorta y Monroe
INGRESO 11
PLATEA SIVORI ALTA
Av. Alcorta y Monroe
¿Cómo llegar a River Plate?
COLECTIVOS:
Líneas 41 - 44 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 80 - 152 - 161 - 168 - 184 - 194 - 15 - 29 - 42 - 55 - 64 - 113 - 114 - 118 - 130 - 28 - 107 - 33 - 34 - 37 - 42 - 45 - 160
TRENES:
BELGRANO NORTE: Estación Ciudad Universitaria
SENTIDO A VILLA ROSA:
Último sábado: 00:07 hs
Último domingo: 23:42 hs
SENTIDO A RETIRO:
Último sábado: 23:52 hs
Último domingo: 23:42 hs
SUBTES:
LÍNEA D: Estación Congreso de Tucumán
HORARIO EXTENDIDO HASTA 1:30 AM
PARKING:
RECORDÁ QUE PODÉS IR AL SHOW EN AUTO
EX TIRO FEDERAL
Exclusivo Plateas Belgrano
$70.000 + SC
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
(INTERNO)
$70.000 + SC
ACCESIBILIDAD:
Las personas con movilidad reducida podrán acceder a la Platea Belgrano Media/baja junto a un acompañante, siempre que ambos cuenten con entrada para el show.
Allí encontrarás baños accesibles y espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida.
Para ingresar, deberán dirigirse al acceso de la platea Belgrano
(Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna)
IMPORTANTE:
Las ubicaciones en este sector serán asignadas por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. Se solicitará Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del ingreso.
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