Lali Esposito en River Plate: horarios, accesos y lo que tenés que saber antes del show

Tras ocho estadios agotados —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista tendrá su gran despedida de la gira en un show con entradas agotadas.

Luego de hacer historia hace apenas cuatro meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali Espósito vuelve a presentarse en el estadio Monumental este sábado 26 de septiembre.

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Tras ocho estadios agotados —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista tendrá su gran despedida de la gira de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA con un show con entradas agotadas.

Av. Lugones y Campos Salles

INGRESO 2

CAMPO TRASERO

Av. Libertador y Campos Salles

INGRESO 3

PLATEAS BELGRANO

INF / BAJA / MEDIA

Av. Libertador y Udaondo

INGRESO 4

CAMPO DELANTERO

Av. Libertador y Udaondo

INGRESO 6

CAMPO DELANTERO

Av. Alcorta y Monroe

INGRESO 7

PARKING INTERNO RIVER

Av. Alcorta y Monroe

INGRESO 8

PLATEA SAN MARTÍN ALTA

Av. Alcorta y Monroe

INGRESO 9

PLATEA SIVORI MEDIA

Av. Alcorta y Monroe

INGRESO 10

PLATEAS SAN MARTÍN

INF / BAJA / MEDIA

Av. Alcorta y Monroe

INGRESO 11

PLATEA SIVORI ALTA

Av. Alcorta y Monroe

¿Cómo llegar a River Plate?

COLECTIVOS:

Líneas 41 - 44 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 80 - 152 - 161 - 168 - 184 - 194 - 15 - 29 - 42 - 55 - 64 - 113 - 114 - 118 - 130 - 28 - 107 - 33 - 34 - 37 - 42 - 45 - 160

TRENES:

BELGRANO NORTE: Estación Ciudad Universitaria

SENTIDO A VILLA ROSA:

Último sábado: 00:07 hs

Último domingo: 23:42 hs

SENTIDO A RETIRO:

Último sábado: 23:52 hs

Último domingo: 23:42 hs

SUBTES:

LÍNEA D: Estación Congreso de Tucumán

HORARIO EXTENDIDO HASTA 1:30 AM

PARKING:

RECORDÁ QUE PODÉS IR AL SHOW EN AUTO

EX TIRO FEDERAL

Exclusivo Plateas Belgrano

$70.000 + SC

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

(INTERNO)

$70.000 + SC

ACCESIBILIDAD:

Las personas con movilidad reducida podrán acceder a la Platea Belgrano Media/baja junto a un acompañante, siempre que ambos cuenten con entrada para el show.

Allí encontrarás baños accesibles y espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida.

Para ingresar, deberán dirigirse al acceso de la platea Belgrano

(Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna)

IMPORTANTE:

Las ubicaciones en este sector serán asignadas por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad. Se solicitará Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento del ingreso.