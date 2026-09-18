Patricia Bullrich publicó un video con una canción de Lali Espósito tras cuestionar al Gobierno y desató la polémica

La senadora utilizó “No me importa”, uno de los hits de la artista pop, después de expresar su malestar por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 para las prestaciones por discapacidad. La publicación generó revuelo en redes sociales.

Patricia Bullrich publicó este viernes un video que llamó la atención dentro del oficialismo, ya que eligió como música “No me importa” , una canción de Lali Espósito , artista que mantuvo distintos cruces públicos con el presidente Javier Milei desde la campaña electoral de 2023.

La publicación apareció horas después de que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionara la incorporación de cambios vinculados con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 , que llegó esta semana al Congreso.

La relación entre Lali y el oficialismo estuvo atravesada por cruces desde que la cantante publicó la frase “qué peligroso, qué triste” luego del resultado de las PASO de 2023. Posteriormente, la artista lanzó “Fanático” , canción que también quedó asociada públicamente a aquella disputa.

En esta oportunidad, Bullrich optó por “No me importa” y apareció tarareando parte del tema en el video publicado en sus redes sociales.

El posteo se produjo en medio de las diferencias que la senadora expresó por el contenido del proyecto presupuestario, particularmente por el Capítulo VI , que contempla modificaciones permanentes en el sistema de atención a las personas con discapacidad.

El reclamo de Bullrich por el Presupuesto 2027

Entre los puntos incluidos en el proyecto aparecen una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y modificaciones sobre la Ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral.

El texto también plantea cambios sobre los aranceles de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, uno de los aspectos que generó cuestionamientos luego de que la iniciativa ingresara al Congreso.

Bullrich aseguró que desconocía esas modificaciones pese a haber participado previamente de una reunión de la mesa política del oficialismo.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, declaró en radio. Luego sintetizó su cuestionamiento: “Hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido”.

La advertencia por la falta de coordinación

La senadora también planteó que la situación generó dificultades para los representantes oficialistas dentro del Congreso.

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, advirtió.

Bullrich reclamó además “una mesa política donde las cosas se discutan”, al considerar que las modificaciones debieron ser analizadas antes de que el proyecto llegara al Poder Legislativo.

Los anteriores videos musicales de Bullrich

No fue la primera vez que Bullrich utilizó una canción para acompañar una publicación en medio de una discusión política. En junio compartió un video con “Se dice de mí”, el tango popularizado por Tita Merello, durante las tensiones alrededor del pliego de la jueza María Verónica Michelli.

En agosto volvió a recurrir a ese recurso con la frase “Hola, ladrón de paz”, correspondiente al comienzo de “La Perla”, de Rosalía, en un contexto de diferencias dentro del oficialismo.

Ahora, la elección de una canción de Lali coincidió con los cuestionamientos que Bullrich formuló por la forma en que se incorporaron las modificaciones sobre discapacidad al Presupuesto. La senadora expresó públicamente su desacuerdo con la falta de discusión previa y advirtió que ese tipo de descoordinaciones puede afectar las relaciones políticas necesarias para el tratamiento legislativo del proyecto.