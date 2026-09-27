La ex pareja de la farándula que vuelve a reunirse en una película de Netflix + Agregar ámbito en









Una producción argentina combina humor negro, secretos y situaciones desbordadas bajo la dirección de un reconocido cineasta español.

Una nueva propuesta audiovisual apuesta por el humor y un reparto integrado por grandes nombres de la ficción nacional. foto: Inteligencia Artificial

Netflix prepara uno de sus próximos estrenos argentinos con una producción que reúne a figuras conocidas del espectáculo local y una historia nacida originalmente sobre las tablas. La propuesta estará dirigida por Álex de la Iglesia y llegará al catálogo hacia fin de año.

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La película trasladará al lenguaje cinematográfico una obra de Mariano Pensotti, que tuvo una exitosa temporada teatral en Buenos Aires. El proyecto suma además un reparto integrado por varios nombres reconocidos de la televisión, el cine y el teatro argentino.

La película cuenta con escenarios argentinos y una propuesta que combina distintos géneros de la mano de un reconocido director español. Netflix De qué trata la comedia caótica que junta a Adrián Suar y Griselda Siciliani La historia comienza con una situación bastante reconocible: un hombre intenta recomponer su relación de pareja organizando una celebración especial de cumpleaños para su esposa. El plan apunta a generar una noche perfecta, pero las cosas empiezan a torcerse rápidamente.

El problema aparece cuando irrumpe un médium y altera por completo el clima de la reunión. Lo que parecía una celebración convencional empieza a transformarse en una sucesión de situaciones extrañas, mientras los invitados quedan encerrados en una casa donde los secretos comienzan a salir a la superficie.

La película parte de una obra teatral de Mariano Pensotti, que fue estrenada en Buenos Aires y posteriormente adaptada al cine. El propio Pensotti participa en el guion junto con Álex de la Iglesia, una combinación que busca conservar la esencia del material original mientras lo lleva a un lenguaje pensado para la pantalla.

Cuándo llega Felicidades Netflix confirmó que Felicidades llegará a su catálogo hacia fines de 2026. La producción forma parte de la apuesta de la plataforma por incorporar más historias argentinas a su catálogo. En este caso, además, toma una obra que ya tenía un recorrido previo y la transforma en una película pensada para llegar a una audiencia internacional. Trailer de Felicidades Elenco de Felicidades Adrián Suar

Griselda Siciliani

Benjamín Vicuña

Violeta Urtizberea

Mike Amigorena

Martín Garabal

Mónica Raiola

Diego Capusotto

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