Lali Espósito lució una remera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián + Agregar ámbito en









La cantante y actriz llegó con un llamativo look a la presentación de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat que compite en la 74° edición del certamen español.

Lali Espósito lució una remera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián.

Lali Espósito se robó todas las miradas este jueves luego de llegar a la presentación de su nueva película, Glaxo, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la producción dirigida por Benjamín Naishtat compite en la 74° edición del certamen español.

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En su primer contacto con la prensa y los fotógrafos, la actriz y cantante eligió un look que no pasó desapercibido: una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” en letras negras. La tipografía utilizada es la misma que lucieron los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el último Mundial.

Luego de aquella Copa del Mundo, comenzaron a circular distintas prendas y remeras con la misma inscripción, que volvió a quedar en el centro de la escena a partir de la elección de la cantante.

La cantante y actriz llegó con un llamativo look a la presentación de Glaxo, la película de Benjamín Naishtat que compite en la 74° edición del certamen español. Lali completó el conjunto con un blazer oversize abierto, que dejó la frase completamente visible. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y la artista volvió a convertirse en tendencia, mientras miles de usuarios compartieron las fotografías tomadas durante su paso por el festival.

De qué trata Glaxo, la película que llevó a Lali Espósito a San Sebastián Además de Lali, el elenco de Glaxo está integrado por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh. La película está basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, publicada en 2009, y comienza en Chivilcoy en 1957 para recorrer distintas décadas de la historia argentina.

El film combina elementos del drama y el thriller para reconstruir diferentes períodos del país durante la segunda mitad del siglo XX. En el tráiler, Lali aparece con el pelo corto y una estética marcada para interpretar a un personaje vinculado con un expolicía. Glaxo es una coproducción entre Argentina y Brasil realizada por Rei Pictures y RT Features. Por el momento, la película no tiene una fecha de estreno confirmada en la Argentina.

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